https://ukraina.ru/20230714/1048022857.html

Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили

Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили - 14.07.2023 Украина.ру

Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили

Депутаты Верховной Рады Украины 14 июля приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале

2023-07-14T15:08

2023-07-14T15:08

2023-07-14T15:08

саакашвили

новости

рада

украина

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101910/20/1019102038_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf88e03f8ef791cffd790966c8cbaff3.jpg

Верховная Рада Украины призвала Помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "За" соответствующее обращение проголосовали 285 депутатов.Украинские депутаты попросили предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Рады по правам человека, а также помиловать экс-президента с учетом его тяжелого физического состояния.Кроме того, депутаты Рады призвали парламенты европейских стран утвердить решения об освобождении Саакашвили, тем самым подтвердив "важность соблюдения стандартов прав человека".В начале июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.

https://ukraina.ru/20230707/1047865676.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

саакашвили, новости, рада, украина, грузия