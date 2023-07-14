Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили - 14.07.2023 Украина.ру
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Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили - 14.07.2023 Украина.ру
Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
Депутаты Верховной Рады Украины 14 июля приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале
2023-07-14T15:08
2023-07-14T15:08
саакашвили
новости
рада
украина
грузия
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Верховная Рада Украины призвала Помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "За" соответствующее обращение проголосовали 285 депутатов.Украинские депутаты попросили предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Рады по правам человека, а также помиловать экс-президента с учетом его тяжелого физического состояния.Кроме того, депутаты Рады призвали парламенты европейских стран утвердить решения об освобождении Саакашвили, тем самым подтвердив "важность соблюдения стандартов прав человека".В начале июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.
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саакашвили, новости, рада, украина, грузия
Саакашвили, Новости, Рада, Украина, Грузия

Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили

15:08 14.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Депутаты Верховной Рады Украины 14 июля приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале
Верховная Рада Украины призвала Помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "За" соответствующее обращение проголосовали 285 депутатов.
Украинские депутаты попросили предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Рады по правам человека, а также помиловать экс-президента с учетом его тяжелого физического состояния.
Кроме того, депутаты Рады призвали парламенты европейских стран утвердить решения об освобождении Саакашвили, тем самым подтвердив "важность соблюдения стандартов прав человека".
В начале июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил отправить в Киев Саакашвили, а также заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал просьбу Зеленского прихотью. Он подчеркнул, что отношения между странами не строятся на прихоти и капризах.
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины оскорбительным.
7 июля, 11:31
Спикер грузинского парламента назвал просьбу Зеленского выдать Саакашвили "прихотью"Просьба президента Украины Владимира Зеленского отправить в Киев бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является прихотью, а отношения между странами не строятся на прихоти и капризах, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передаёт телеканал Mtavari
 
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