"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым - 14.07.2023 Украина.ру
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"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым
"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым - 14.07.2023 Украина.ру
"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым
Украина изначально планировала выращивать каннабис в Крыму, в том числе для дальнейшего экспорта в Европу. Об этом написала представитель президента Украины Тамила Ташева в запрещенной соцсети
2023-07-14T14:18
2023-07-14T14:18
новости
украина
крым
владимир зеленский
россия (рф)
каннабис
каннабис
крымская платформа
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Украина планировала выращивать медицинский каннабис в отдельных регионах Крыма, сообщила представитель президента Украины Тамила ТашеваТашева сообщила, что эта "крутая идея" вошла в итоговый документ II саммита "Крымская платформа" ещё год назад.Законопроект о легализации медицинского каннабиса принят Верховной Радой Украины в первом чтении 13 июля.Первый саммит "Крымской платформы" прошёл в 2021 году по инициативе украинских властей. В нём приняли участие более 40 стран и международных организаций, чтобы обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ташеву на должность постоянного представителя президента Украины в несуществующей "Автономной Республике Крым" 25 апреля 2022 года, однако за месяц до её назначения представительство прекратило свою работу.
https://ukraina.ru/20230714/1048005335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, крым, владимир зеленский, россия (рф), каннабис, каннабис, крымская платформа
Новости, Украина, Крым, Владимир Зеленский, Россия (РФ), каннабис, каннабис, крымская платформа

"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым

14:18 14.07.2023
 
© CC0, Pixabayконопля каннабис марихуана
конопля каннабис марихуана
© CC0, Pixabay
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Украина изначально планировала выращивать каннабис в Крыму, в том числе для дальнейшего экспорта в Европу. Об этом написала представитель президента Украины Тамила Ташева в запрещенной соцсети
Украина планировала выращивать медицинский каннабис в отдельных регионах Крыма, сообщила представитель президента Украины Тамила Ташева
"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма. Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано", – написала она.
Ташева сообщила, что эта "крутая идея" вошла в итоговый документ II саммита "Крымская платформа" ещё год назад.
Законопроект о легализации медицинского каннабиса принят Верховной Радой Украины в первом чтении 13 июля.
Первый саммит "Крымской платформы" прошёл в 2021 году по инициативе украинских властей. В нём приняли участие более 40 стран и международных организаций, чтобы обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ташеву на должность постоянного представителя президента Украины в несуществующей "Автономной Республике Крым" 25 апреля 2022 года, однако за месяц до её назначения представительство прекратило свою работу.
Акция в Киеве с требованием легализации марихуаны - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
06:58
Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабисВ четверг 13 июля на Украине возликовали любители "дунуть" и потенциальные Пабло Эскобары — Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса
 
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