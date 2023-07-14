https://ukraina.ru/20230714/1048014788.html

Повестка со стрельбой, перенос Рождества, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля

Повестка со стрельбой, перенос Рождества, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру

Повестка со стрельбой, перенос Рождества, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля

Вручение повестки в Днепре взволновало Украину. Верховная Рада перенесла Рождество на 25 декабря. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-07-14T13:00

2023-07-14T13:00

2023-07-14T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на Украине, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 19 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 210 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Дебальцево, Еленовка"Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Червоногвардейском районе Макеевки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Дебальцево и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 70 снарядов калибром 155 мм, по Докучаевску — 5 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 44 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 10 снарядов калибром 152 мм, по Зайцево — 7 снарядов калибром 152 мм.По данным издания "Таврия. Новости Херсонской области" ВСУ выпустили 37 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днем ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 11; Корсунка — 8; Казачьи Лагеря — 6; Солонцы — 12", - писало издание..В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Пролетарка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 14 июля опубликовал сводку ударов по региону за предыдущие сутки."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 12 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 9. <...>. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас для гранатомёта. <...>. Также под обстрел попал хутор Валковский – зафиксировано 6 прилётов. <...>. В результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля, посечен забор, выбиты окна. Повреждена линия электропередачи", - написал Гладков.Во всех случаях пострадавших не было. Также в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. ВСУ выпустили 6 миномётных снарядов. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано 4 прилёта. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый украинские военные сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Во всех случаях обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля и посечен забор в одном частном жилом доме. Также под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка – зафиксировано 12 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет", - также написал Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе по хутору Марьино было выпущено 8 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 5 миномётных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Повестка со стрельбойТелеграм-канал "ХДніпро" опубликовало видео, на котором люди в военной форме во время преследования мужчины в Днепре применяют силу и устраивают стрельбу в общественном месте.Всего преследовали гражданского мужчинку 5 человек. Они требовали от мужчины "лечь на землю" Кричали: "Стреляй по ногам!". Кроме того, на видео слышно, как мужчина спрашивает, за чем за ним бегали, а также призыв вызвать полицию.В итоге несколько человек в форме окружили мужчину, будто не давая ему уйти. Один из них поднял руку с оружием вверх и выстрелил. Позже военные начали избивать мужчину.Как заявил автор видео, так работники военкомата пытались вручить повестку.В комментарии изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская заявила, что в НП уже зарегистрировали материал и проводят проверку, а также устанавливают участников происшествия.На Украине ранее не раз отмечались жёстки случаи задержания сотрудниками военкомата граждан на улицах городов. В стране продолжается мобилизация. При этом Государственная погранслужба Украины периодически сообщает о задержании желающих покинуть страну нелегально мужчинах, подлежащих мобилизации.Перенос РождестваВерховная Рада Украины изменила даты государственных праздников. Так, Рождество Христово перенесли с 7 января на 25 декабря, День Украинской Государственности с 28 июля перенесли на 15 июля, День защитников и защитниц Украины перенесли с 14 октября на 1 октября, т. к. этот праздник связан со Днём Покрова Пресвятой Богородицы.Парламент поддержал Закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины о переходе государственных праздников в соответствии с новоюлианским церковным календарем."Этот закон подпишут после 28 июля, потому ещё в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля", – сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.28 июля отмечается день памяти Владимира Великого. 15 июля этот день отмечают католики.Как отмечалось, целью принятого сегодня Верховной Радой закона являлся "отказ от российского наследия".Раскольничья структура "Православная церковь Украины" заявила, что с 1 сентября переходит на новоюлианский календарь, практически совпадающий с григорианским календарём.

https://ukraina.ru/20230714/1048007458.html

https://ukraina.ru/20230713/1048003551.html

https://ukraina.ru/20230713/1047993426.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив