https://ukraina.ru/20230714/1048014043.html

"Зеленского будут менять, он всех достал". Эксперты об итогах саммита НАТО

"Зеленского будут менять, он всех достал". Эксперты об итогах саммита НАТО - 14.07.2023 Украина.ру

"Зеленского будут менять, он всех достал". Эксперты об итогах саммита НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе завершился. Украинцев он разочаровал, западные партнеры Киева оказались разгневаны поведением президента Зеленского и его недипломатическими постами в соцсетях

2023-07-14T12:54

2023-07-14T12:54

2023-07-14T13:53

эксклюзив

нато

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бен уоллес

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китай

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В сухом остатке Киев не получил четких задокументированных гарантий безопасности. Поддержка со стороны G7 прозвучала лишь в устном формате.Российские эксперты в своих соцсетях подвели итоги саммита Альянса.Журналист и экономический эксперт Алексей Бобровский:Про саммит НАТО уже написали все. Прям пару слов о том, что читается между строк в заявлении.Все опасения нашей страны ещё до СВО о расширении НАТО — не пустой звук. Это все последовательно альянсом реализуется. Это стратегия. Это медицинский факт. СВО многим смешала карты, но, очевидно, дело вовсе не в Украине и в Путине.Фраза из заявления о том, что «амбиции Китая бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО», показывает чёткий и как никогда выпуклый вектор. Они уже давно сбросили маски.Даже слепому видно, что дело не в коллективной безопасности. Нужно мочить региональных лидеров, которые перерастают эту роль и посмели бросить вызов США с сателлитами.Чтобы сдерживать Китай, а при неудаче в реализации этой задачи успешно противостоять ему в военном смысле, оптимальным вариантом будет замораживание конфликта на Украине. Косвенно возможность такого варианта подтверждают переговоры глав СВР и ЦРУ.Активность же Уильяма Бёрнса в последнее время очень напоминает челночную дипломатию Киссинджера. И его же поведение в СМИ. Он же, Бёрнс, уже разглагольствовал об угрозе «их миру» со стороны Китая и России. Вот уже и НАТО заявляет, что «углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса…»Угроза понятна: медиатором в треугольнике Вашингтон — Москва — Пекин должны быть только США, иначе они становятся третьим лишним. Так собственно делал Трамп. Он плотно пытался контактировать с Россией не потому, что его завербовало КГБ, а потому что хотел перетянуть нас на западную сторону.Посеять недоверие между Путиным и Си у него не получилось, хотя тактика была верной. Нам, я бы даже сказал, повезло, что его убрали. Теперь же у США вариантов немного. Все пассажи из заявления НАТО вроде:НАТО намерено сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию;НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но не может считать ее партнером;перспектива использования странами НАТО ядерного оружия «чрезвычайно мала»;Это все завуалированное приглашение к диалогу при сохранении грозной морды. В такой конфигурации пойти на диалог с ними — значит подыграть их планам.А планы много раз в том или ином виде озвучивались, как упоминаются и теперь в том же заявлении. «НАТО не допустит создания Ираном ядерного оружия». Для этого как главный оппонент в регионе и нужна «послушная» Турция.Но главное: «НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности».Перевожу на русский. Следующая остановка — конфликт с Китаем. И пора им собирать войска, да это уже и происходит. Время — конец 2024 года.По Украине же все просто.Вариант максимум: замороженный, но тлеющий конфликт. Тогда Украину можно и взять в НАТО.Вариант минимум: конец Украины, но захват западных регионов Польшей и в этом варианте «тлеть» уже будет польско-российская граница. Опять-таки граница с НАТО.Политолог Александр Носович:Итоги саммита НАТО в Вильнюсе важны не для Украины, а для Зеленского. Для Украины ничего не изменилось и не изменится: она оптимальна в своей роли обезьяны, таскающей для других из огня каштаны.Накачивать Украину оружием и оплачивать ей войну с Россией вместо себя — идеальная схема. В НАТО её не берут, потому что менять идеальную схему — только портить.Другое дело Зеленский. Он всех достал, и в Вильнюсе это было заметно. Даже на фото и видеосъемке — по явно натянутой вежливости, с которой с ним обращались. И по инсайдам источников прессе о том, как он всех достал своим хамством и качанием прав. Инсайды крупнейшим западным СМИ так просто не передаются.В этом смысле сегодняшнее подтверждение директора СВР, что они в самом деле обсуждали, как быть с Украиной, с директором ЦРУ — красивая вишенка на торте к итогам саммита НАТО. С Россией по Украине торговались и будут торговаться. Без Украины. И без остальных стран, вступивших в НАТО после 1997 года.А Зеленского будут менять. Потому что реально он всех там достал.Политолог Максим Жаров:По саммиту НАТО в Вильнюсе остаётся интрига, какое отношение к реальности имеет показанное в основном британскими акторами и их же СМИ шоу о взаимном раздражении друг на друга Зеленского и его кураторов.Апофеозом этого шоу стала фраза главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса: «У нас не магазин Amazon», сказанная по поводу наиболее одиозных в своем провинциальном гопничестве запросов Киева. Вокруг этой фразы Уоллеса сейчас наворачиваются тонны соответствующего дискурса, что также может служить признаком искусственности этого конфликта.Байден и Сунак использовали Зеленского в Вильнюсе для пролома консервативного «болота» в НАТО, они же могли использовать его и для спуска пара внутри альянса.Наличие или отсутствие этого конфликта в реальности могут показать новые кадровые чистки в Киеве. Американцы в мае к возвращению Зеленского из «европейской прогулки» устроили ему зачистку верхушки Верховного суда. Посмотрим, что будет теперь (или не будет) после Вильнюса.Юрист-международник Кира Сазонова:Почему Израиль не входит в НАТО?Израиль постоянно на войне, поэтому времени ждать долгих натовских согласований попросту нет — активные фазы конфликтов длятся, как правило, 7–10 дней. За это время коллеги по Альянсу успеют максимум «выразить озабоченность».Помощь странам-союзникам по пятой статье Вашингтонского договора реализуется крайне долго и крайне редко. Один раз за семьдесят четыре года — так себе статистика.Необходимые консультации и помощь стран — членов альянса Израилю обеспечивает статус «основного союзника вне НАТО», а также весьма теплые отношения с США.Израильские лидеры неоднократно заявляли, что сконцентрированы на защите своей страны и не собираются защищать другие.Журналист Семен Уралов:Итоги саммита НАТО на уровне схемы.1. Целью является процесс вступления в НАТО, а не само вступление.2. Смысл процесса — чтобы Киев победил Москву. Так как это невозможно, то процесс становится бесконечным.3. Процесс обеспечивают:— НАТО оружием и деньгами;— ОПГ «95-й квартал» человеческим ресурсом.Схема проста до неприличия. Если ранее ее скрывали «переможными» реляциями и намёками, то теперь схема стала публичной.В НАТО вступит то, что останется у Киева под контролем когда «бесконечная война с Россией» перерастет в войну вооруженных группировок между собой. Это случится после энного «контрнаступа», когда станет ясно, что проще валить своих или тикать, чем лезть на минные поля «москалей».Но это будет нескоро, потому что общественное сознание крайне медленно осознает неизбежное, которое прямо противоречит официальной пропаганде. Такая вот нехитрая схема легализована в Вильнюсе.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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