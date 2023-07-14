https://ukraina.ru/20230714/1048013777.html

Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции

Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции - 14.07.2023 Украина.ру

Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции

Взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове (Курская область) беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции. Об этом 14 июля сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб

2023-07-14T12:57

2023-07-14T12:57

2023-07-14T12:57

беспилотник

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"Дрон самолетного типа с последующим взрывом "начинки" рухнул вблизи девятиэтажного жилого дома", - сказал он. Беспилотник не долетел до Курской АЭС несколько километров. В результате падения был поврежден фасад жилого дома, разбились стекла в окнах на первом этаже.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.Курчатов находится в 38 километрах западнее Курска, население - около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС.

https://ukraina.ru/20230704/1047779706.html

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беспилотник, новости, аэс, дом, дроны