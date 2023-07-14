Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции
Взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове (Курская область) беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции. Об этом 14 июля сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб
"Дрон самолетного типа с последующим взрывом "начинки" рухнул вблизи девятиэтажного жилого дома", - сказал он.
Беспилотник не долетел до Курской АЭС несколько километров. В результате падения был поврежден фасад жилого дома, разбились стекла в окнах на первом этаже.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника ночью в Курчатове, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
Курчатов находится в 38 километрах западнее Курска, население - около 40 тысяч человек. Город известен тем, что на его территории находится Курская АЭС.