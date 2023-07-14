https://ukraina.ru/20230714/1048011298.html

Россия закрывает консульство Польши в Смоленске

Россия закрывает консульство Польши в Смоленске - 14.07.2023 Украина.ру

Россия закрывает консульство Польши в Смоленске

Правительство России приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Соответствующее распоряжение 14 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации

2023-07-14T11:23

2023-07-14T11:23

2023-07-14T11:23

польша

россия (рф)

консульство

новости

закрытие

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"Принять предложение МИДа о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в тексте документа.Распоряжение о создании в Смоленске консульского агентства Польши было принято 12 лет назад, в июне 2011 года. Оно начало работу 10 апреля 2012 года, во вторую годовщину авиакатастрофы польского борта №1, на котором находились президент Лех Качиньский с супругой, а также польская политическая и религиозная элита.Предполагалось, что консульское агентство должно было оказывать помощь польским туристам и паломникам, а также заботиться о мемориале "Катынь" и памятнике, который планировали установить на месте авиакатастрофы польского самолета.В июне 2023 года в Смоленске предложили закрыть расположенное в городе польское консульское агентство. Занятое помещение по адресу улица Мира, дом 1, призвали передать общественным организациям, помогающим семьям участников спецоперации.

https://ukraina.ru/20230713/1047985335.html

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польша, россия (рф), консульство, новости, закрытие