Россия закрывает консульство Польши в Смоленске - 14.07.2023 Украина.ру
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Россия закрывает консульство Польши в Смоленске
Россия закрывает консульство Польши в Смоленске - 14.07.2023 Украина.ру
Россия закрывает консульство Польши в Смоленске
Правительство России приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Соответствующее распоряжение 14 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
2023-07-14T11:23
2023-07-14T11:23
польша
россия (рф)
консульство
новости
закрытие
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"Принять предложение МИДа о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в тексте документа.Распоряжение о создании в Смоленске консульского агентства Польши было принято 12 лет назад, в июне 2011 года. Оно начало работу 10 апреля 2012 года, во вторую годовщину авиакатастрофы польского борта №1, на котором находились президент Лех Качиньский с супругой, а также польская политическая и религиозная элита.Предполагалось, что консульское агентство должно было оказывать помощь польским туристам и паломникам, а также заботиться о мемориале "Катынь" и памятнике, который планировали установить на месте авиакатастрофы польского самолета.В июне 2023 года в Смоленске предложили закрыть расположенное в городе польское консульское агентство. Занятое помещение по адресу улица Мира, дом 1, призвали передать общественным организациям, помогающим семьям участников спецоперации.
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польша, россия (рф), консульство, новости, закрытие
Польша, Россия (РФ), консульство, Новости, закрытие

Россия закрывает консульство Польши в Смоленске

11:23 14.07.2023
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
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Правительство России приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Соответствующее распоряжение 14 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
"Принять предложение МИДа о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в тексте документа.
Распоряжение о создании в Смоленске консульского агентства Польши было принято 12 лет назад, в июне 2011 года. Оно начало работу 10 апреля 2012 года, во вторую годовщину авиакатастрофы польского борта №1, на котором находились президент Лех Качиньский с супругой, а также польская политическая и религиозная элита.
Предполагалось, что консульское агентство должно было оказывать помощь польским туристам и паломникам, а также заботиться о мемориале "Катынь" и памятнике, который планировали установить на месте авиакатастрофы польского самолета.
В июне 2023 года в Смоленске предложили закрыть расположенное в городе польское консульское агентство. Занятое помещение по адресу улица Мира, дом 1, призвали передать общественным организациям, помогающим семьям участников спецоперации.
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