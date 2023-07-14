https://ukraina.ru/20230714/1048010987.html

"Сменил гнев на милость". Херш рассказал, сколько стоило согласие Эрдогана на членство Швеции в НАТО

"Сменил гнев на милость". Херш рассказал, сколько стоило согласие Эрдогана на членство Швеции в НАТО - 14.07.2023 Украина.ру

"Сменил гнев на милость". Херш рассказал, сколько стоило согласие Эрдогана на членство Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО после того, как президент США Джо Байден пообещал выделить Турции 11-13 миллиардов долларов из МВФ, написал американский журналист и правозащитник, лауреат Сеймур Херш на платформе Substack

2023-07-14T11:30

2023-07-14T11:30

2023-07-14T11:30

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Президент США Джо Байден перед саммитом НАТО в Вильнюсе получил то, что ему нужно было – согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на вступление Швеции в Альянс. По одной из версий, Эрдоган согласился поддержать членство Швеции в НАТО после разговора о том, что США продадут Турции истребители F-16.Однако американский журналист и правозащитник Сеймур Херш озвучил и другую версию - Байден пообещал выделить Турции 11-13 миллиардов из Международного валютного фонда.Херш ссылается на чиновника, осведомлённого о сделке. “Байдену нужна была победа, а Турция находится в остром финансовом кризисе”, - сообщил чиновник.Турция потеряла 100 тысяч человек во время землетрясения в феврале прошлого года, и 4 миллиона зданий требует восстановления. "Эрдоган выиграл переизбрание и теперь должен найти способ избежать того, что кажется неминуемым финансовым кризисом”, Херш приводит слова Брэда Сетсера из Совета по международным отношениям, бывшего сотрудника Минфина США.Сетсер пишет, что Турция находится на грани того, чтобы действительно исчерпать пригодные для использования валютные резервы - и стоит перед выбором между продажей своего золота, дефолтом, которого можно избежать, или "проглатыванием горькой пилюли полного изменения политики и, возможно, программы МВФ”.Помимо этого, появились слухи о том, пишет Сетсер, что президент России Владимир Путин поставлял российский газ Эрдогану в кредит и не требовал, чтобы государственный импортер газа платил.Эрдоган в свою очередь продавал беспилотники Украине для использования против российской армии и разрешил Украине перевозить свой урожай через Черное море, отметил Сетсер.Журналисты турецкой газеты Sabah заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.

https://ukraina.ru/20230706/1047839057.html

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новости, сша, турция, зарубежье, нато, швеция, россия (рф), украина, сеймур херш, джо байден, эрдоган, владимир путин