https://ukraina.ru/20230714/1048010836.html

Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"

Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы" - 14.07.2023 Украина.ру

Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"

Киевские власти отправляют пехоту ВСУ в бессмысленные "мясные штурмы", чтобы сберечь западную технику. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передают РИА Новости

2023-07-14T12:19

2023-07-14T12:19

2023-07-14T12:19

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владимир сальдо

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Наплевательское отношение к солдатам ВСУ давно стало для Киева визитной карточкой, сказал Сальдо. Чтобы сберечь западную технику, украинские власти отправляют войска в безуспешные "мясные штурмы", в которых солдаты ВСУ "гибнут как мухи", добавил чиновник.Он отметил, что власти Украины стремятся произвести благоприятное впечатление на западных хозяев, поэтому бесчеловечно относятся к собственным гражданам и солдатам.Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают ВС РФ. Он добавил, что большинство лодок противника ликвидируется до высадки на берег.По его словам, противник не жалеет человеческих ресурсов и взамен убитых присылает новых мобилизованных. Чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу, киевские власти устроили такой "конвейер смерти", указал Сальдо.Директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины продвигается не с той скоростью, которую предпочли бы Соединённые Штаты, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".Херсонская область стала субъектом России после проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится около 75% территории Херсонской области. Часть территории на правом берегу Днепра, включая Херсон, пока остается под контролем Украины.

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новости, владимир сальдо, херсонская область, всу, штурм, днепр, атаки