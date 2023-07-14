Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы" - 14.07.2023 Украина.ру
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Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"
Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы" - 14.07.2023 Украина.ру
Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"
Киевские власти отправляют пехоту ВСУ в бессмысленные "мясные штурмы", чтобы сберечь западную технику. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передают РИА Новости
2023-07-14T12:19
2023-07-14T12:19
новости
владимир сальдо
херсонская область
всу
штурм
днепр
атаки
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Наплевательское отношение к солдатам ВСУ давно стало для Киева визитной карточкой, сказал Сальдо. Чтобы сберечь западную технику, украинские власти отправляют войска в безуспешные "мясные штурмы", в которых солдаты ВСУ "гибнут как мухи", добавил чиновник.Он отметил, что власти Украины стремятся произвести благоприятное впечатление на западных хозяев, поэтому бесчеловечно относятся к собственным гражданам и солдатам.Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают ВС РФ. Он добавил, что большинство лодок противника ликвидируется до высадки на берег.По его словам, противник не жалеет человеческих ресурсов и взамен убитых присылает новых мобилизованных. Чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу, киевские власти устроили такой "конвейер смерти", указал Сальдо.Директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины продвигается не с той скоростью, которую предпочли бы Соединённые Штаты, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".Херсонская область стала субъектом России после проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится около 75% территории Херсонской области. Часть территории на правом берегу Днепра, включая Херсон, пока остается под контролем Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир сальдо, херсонская область, всу, штурм, днепр, атаки
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, ВСУ, штурм, Днепр, атаки

Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"

12:19 14.07.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Киевские власти отправляют пехоту ВСУ в бессмысленные "мясные штурмы", чтобы сберечь западную технику. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передают РИА Новости
Наплевательское отношение к солдатам ВСУ давно стало для Киева визитной карточкой, сказал Сальдо. Чтобы сберечь западную технику, украинские власти отправляют войска в безуспешные "мясные штурмы", в которых солдаты ВСУ "гибнут как мухи", добавил чиновник.
"Киевский режим бросает в безуспешные "мясные штурмы" массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи", — заявил Сальдо.
Он отметил, что власти Украины стремятся произвести благоприятное впечатление на западных хозяев, поэтому бесчеловечно относятся к собственным гражданам и солдатам.
Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают ВС РФ. Он добавил, что большинство лодок противника ликвидируется до высадки на берег.
"Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя", - сказал Сальдо.
По его словам, противник не жалеет человеческих ресурсов и взамен убитых присылает новых мобилизованных. Чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу, киевские власти устроили такой "конвейер смерти", указал Сальдо.
Директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины продвигается не с той скоростью, которую предпочли бы Соединённые Штаты, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".
Херсонская область стала субъектом России после проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится около 75% территории Херсонской области. Часть территории на правом берегу Днепра, включая Херсон, пока остается под контролем Украины.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
08:55
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступленияВооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости
 
НовостиВладимир СальдоХерсонская областьВСУштурмДнепратаки
 
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