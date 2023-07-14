"Если захотят, мир наступит утром". Позиция США по Украине удивляет весь мир - Орбан - 14.07.2023 Украина.ру
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"Если захотят, мир наступит утром". Позиция США по Украине удивляет весь мир - Орбан
"Если захотят, мир наступит утром". Позиция США по Украине удивляет весь мир - Орбан - 14.07.2023 Украина.ру
"Если захотят, мир наступит утром". Позиция США по Украине удивляет весь мир - Орбан
Весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить украинский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2023-07-14T10:16
2023-07-14T10:16
конфликт
сша
зарубежье
новости
виктор орбан
украина
мир
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"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят - это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. - ред.) получает в основном от США, военные средства - тоже от американцев и Запада", - сказал Орбан.Он еще раз подчеркнул, что если бы США предложили остановить войну и начать переговоры, это бы последовало на следующее утро.Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков еще зимой отмечал, что США выгодно затягивание украинского конфликта, так как они хотят, чтобы Россия повторила судьбу Советского Союза, "благодаря которому Запад в свое время вышел из острого экономического кризиса и подпитался самыми разными ресурсами".Кроме того, Вашингтон хочет подчинить своей воле Евросоюз. Так как из-за украинского конфликта европейские страны могут потерять экономический потенциал.
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конфликт, сша, зарубежье, новости, виктор орбан, украина, мир
конфликт, США, Зарубежье, Новости, Виктор Орбан, Украина, мир

"Если захотят, мир наступит утром". Позиция США по Украине удивляет весь мир - Орбан

10:16 14.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить украинский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят - это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. - ред.) получает в основном от США, военные средства - тоже от американцев и Запада", - сказал Орбан.
Он еще раз подчеркнул, что если бы США предложили остановить войну и начать переговоры, это бы последовало на следующее утро.
"Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", - отметил венгерский премьер.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков еще зимой отмечал, что США выгодно затягивание украинского конфликта, так как они хотят, чтобы Россия повторила судьбу Советского Союза, "благодаря которому Запад в свое время вышел из острого экономического кризиса и подпитался самыми разными ресурсами".
Кроме того, Вашингтон хочет подчинить своей воле Евросоюз. Так как из-за украинского конфликта европейские страны могут потерять экономический потенциал.
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конфликтСШАЗарубежьеНовостиВиктор ОрбанУкраинамир
 
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