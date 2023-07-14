Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230714/1048007458.html
Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля
Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру
Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля
В Курчатове, что в 4 км от Курской АЭС, прогремел взрыв, СМИ публикуют фото обломков беспилотника. Силы ПВО сбили несколько беспилотников под Воронежем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключать договоры по гарантиям безопасности
2023-07-14T09:11
2023-07-14T09:11
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047958433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9adb12c0ae70cf066c159af14166ba3e.jpg
О взрыве в Курчатове сообщили сразу несколько популярных на Украине телеграм-каналов. Они же опубликовали видео взрыва над городом."Взрыв над городом Курчатов Курской области раздался на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС около 4 километров. Информации о пострадавших нет", - сообщил в 00:56 телеграм-канал SHOT.Другой телеграм-канал — Mash —опубликовал фотографии обломков беспилотника."Фотографии обломков рядом с местом взрыва в Курчатове. По нашей информации, остатки БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна. Сейчас территорию оцепили", - сообщил канал в 01:17 .Позже канал опубликовал другие фото."Обломки упавшего БПЛА торчит из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков в Курчатове. Те, что лежат на земле, разбирают зеваки. На первом этаже частично выбиты стёкла. Дрон рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ", - указывалось в подписи.Также Mash назвал компоненты упавшего беспилотника."Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом. На фото — тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА. Из-за её звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", - сообщил телеграм-канал.Предыдущая попытка атаковать Курскую АЭС произошла весной Как сообщил 27 апреля РИА "Новости" представитель экстренных служб, вечером 26 апреля Украина попыталась ударить беспилотником Курскую АЭС."Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО", — рассказал он.В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей.Эти попытки упомянул на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 10 октября 2022 года президент России Владимир Путин."Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России. Неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких-бы то ни было серьезных последствий не допущено", - заявил Путин.Таким образом, Украина на первый раз атакует Курскую АЭС, угрожая радиационной безопасности не только России, но и самой Украины, Белоруссии, а также всей Европы.Беспилотники над ВоронежемСилы противовоздушной обороны сбили вечером 13 июля три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он утром в своём телеграм-канале.Накануне популярные в РФ телеграм-каналы сообщили о взрывах над Воронежем."Жители Воронежа сообщают о громком взрыве на окраине города. Официальной информации пока нет", - сообщил телеграм-канал Baza в 23:41, выложив видео с камер наблюдения.Позже канал опубликовал видео работы сил ПВО."Момент взрыва в районе микрорайона Масловка в Воронежской области. По предварительным данным сработала система ПВО", - подписал канал видео.Ранее масштабная атака украинских беспилотников на Воронеж произошла 9 июня. Украинский беспилотник упал на жилвую многоэтажку, в результате чего пострадали трёх человек."Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщал тогда губернатор Гусев.Он пообещал поддержку жителям пострадавшего дома.Гарантии для УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале сообщил, что Украина начала готовить заключение договоров с партнёрами по гарантиям безопасности."Провёл совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Команда наших международников, правительство, офис. Каждую договоренность для Украины с партнёрами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - заявил Зеленский.По его словам, Киев готовит "заключение договоров с партнёрами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО"."Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне", - подчеркнул Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна."Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "Семёрке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но ещё раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - подчеркнул Путин.Он также отметил, что в проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и "который потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом", очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины."Нам ещё нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым", - отметил Путин.В то же время, некоторые политики на Украине раскритиковали итоги саммита НАТО в Вильнюсе, по итогам которого и было принято решение по гарантиями безопасности для Украины. Одним из жёстко критиковавших итоги саммита стал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко.
https://ukraina.ru/20230713/1048003551.html
https://ukraina.ru/20230713/1047993426.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047958433_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97de15a0dff525525628643add0402db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля

09:11 14.07.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Курчатове, что в 4 км от Курской АЭС, прогремел взрыв, СМИ публикуют фото обломков беспилотника. Силы ПВО сбили несколько беспилотников под Воронежем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключать договоры по гарантиям безопасности
О взрыве в Курчатове сообщили сразу несколько популярных на Украине телеграм-каналов. Они же опубликовали видео взрыва над городом.
"Взрыв над городом Курчатов Курской области раздался на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС около 4 километров. Информации о пострадавших нет", - сообщил в 00:56 телеграм-канал SHOT.
Другой телеграм-канал — Mash —опубликовал фотографии обломков беспилотника.
"Фотографии обломков рядом с местом взрыва в Курчатове. По нашей информации, остатки БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна. Сейчас территорию оцепили", - сообщил канал в 01:17 .
Позже канал опубликовал другие фото.
"Обломки упавшего БПЛА торчит из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков в Курчатове. Те, что лежат на земле, разбирают зеваки. На первом этаже частично выбиты стёкла. Дрон рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ", - указывалось в подписи.
Также Mash назвал компоненты упавшего беспилотника.
"Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом. На фото — тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА. Из-за её звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", - сообщил телеграм-канал.
Предыдущая попытка атаковать Курскую АЭС произошла весной Как сообщил 27 апреля РИА "Новости" представитель экстренных служб, вечером 26 апреля Украина попыталась ударить беспилотником Курскую АЭС.
"Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО", — рассказал он.
В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей.
Эти попытки упомянул на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 10 октября 2022 года президент России Владимир Путин.
"Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России. Неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких-бы то ни было серьезных последствий не допущено", - заявил Путин.
Таким образом, Украина на первый раз атакует Курскую АЭС, угрожая радиационной безопасности не только России, но и самой Украины, Белоруссии, а также всей Европы.
Акция в Киеве за легализацию марихуаны - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Вчера, 18:00
Каннабис для украинцев, демарш Порошенко. Итоги 13 июля на УкраинеВерховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса. Лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко раскритиковал саммит НАТО в Вильнюсе
Беспилотники над Воронежем
Силы противовоздушной обороны сбили вечером 13 июля три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он утром в своём телеграм-канале.
Накануне популярные в РФ телеграм-каналы сообщили о взрывах над Воронежем.
"Жители Воронежа сообщают о громком взрыве на окраине города. Официальной информации пока нет", - сообщил телеграм-канал Baza в 23:41, выложив видео с камер наблюдения.
Позже канал опубликовал видео работы сил ПВО.
"Момент взрыва в районе микрорайона Масловка в Воронежской области. По предварительным данным сработала система ПВО", - подписал канал видео.
Ранее масштабная атака украинских беспилотников на Воронеж произошла 9 июня. Украинский беспилотник упал на жилвую многоэтажку, в результате чего пострадали трёх человек.
"Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщал тогда губернатор Гусев.
Он пообещал поддержку жителям пострадавшего дома.
последствия взрыва в Феодосии - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Вчера, 13:00
Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июляВ Феодосии прогремел взрыв, в Курской области задержали работавших на Украину диверсантов. Украина продолжает наносить удары по регионам России
Гарантии для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале сообщил, что Украина начала готовить заключение договоров с партнёрами по гарантиям безопасности.
"Провёл совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Команда наших международников, правительство, офис. Каждую договоренность для Украины с партнёрами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - заявил Зеленский.
По его словам, Киев готовит "заключение договоров с партнёрами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО".
"Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне", - подчеркнул Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна.
"Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "Семёрке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но ещё раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - подчеркнул Путин.
Он также отметил, что в проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и "который потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом", очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины.
"Нам ещё нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым", - отметил Путин.
В то же время, некоторые политики на Украине раскритиковали итоги саммита НАТО в Вильнюсе, по итогам которого и было принято решение по гарантиями безопасности для Украины. Одним из жёстко критиковавших итоги саммита стал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:24Посольство РФ рассказало о "неуклюжей" попытке чиновников США оправдаться за провокации на Украине
09:11Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля
08:55Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления
08:41Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии
08:28В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ
08:14Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей
08:00Дивизия "Галичина" "защищала Украину" неделю
07:57МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"
07:40Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении
07:27Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
07:19Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении
07:13Конгресс США одобрил передачу кассетных снарядов ВСУ
06:58Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис
06:44Европарламент подозревает власти Польши в подготовке к фальсификации парламентских выборов
05:18Русский "десант" в Пекине. О чем говорит возросшая дипломатическая активность в отношениях КНР и России
04:38Платон Беседин о "культурной эквилибристике" некоторых украинских артистов и целительной силе музыки
19:53Петр Акопов об ударе ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер"
19:50Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля
18:01"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО
18:00"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины
Лента новостейМолния