https://ukraina.ru/20230714/1048007458.html

Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля

Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру

Взрыв в Курчатове, дроны под Воронежем, гарантии безопасности. Главное на Украине на утро 14 июля

В Курчатове, что в 4 км от Курской АЭС, прогремел взрыв, СМИ публикуют фото обломков беспилотника. Силы ПВО сбили несколько беспилотников под Воронежем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключать договоры по гарантиям безопасности

2023-07-14T09:11

2023-07-14T09:11

2023-07-14T09:11

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047958433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9adb12c0ae70cf066c159af14166ba3e.jpg

О взрыве в Курчатове сообщили сразу несколько популярных на Украине телеграм-каналов. Они же опубликовали видео взрыва над городом."Взрыв над городом Курчатов Курской области раздался на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС около 4 километров. Информации о пострадавших нет", - сообщил в 00:56 телеграм-канал SHOT.Другой телеграм-канал — Mash —опубликовал фотографии обломков беспилотника."Фотографии обломков рядом с местом взрыва в Курчатове. По нашей информации, остатки БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна. Сейчас территорию оцепили", - сообщил канал в 01:17 .Позже канал опубликовал другие фото."Обломки упавшего БПЛА торчит из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков в Курчатове. Те, что лежат на земле, разбирают зеваки. На первом этаже частично выбиты стёкла. Дрон рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ", - указывалось в подписи.Также Mash назвал компоненты упавшего беспилотника."Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом. На фото — тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА. Из-за её звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", - сообщил телеграм-канал.Предыдущая попытка атаковать Курскую АЭС произошла весной Как сообщил 27 апреля РИА "Новости" представитель экстренных служб, вечером 26 апреля Украина попыталась ударить беспилотником Курскую АЭС."Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО", — рассказал он.В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей.Эти попытки упомянул на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 10 октября 2022 года президент России Владимир Путин."Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России. Неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких-бы то ни было серьезных последствий не допущено", - заявил Путин.Таким образом, Украина на первый раз атакует Курскую АЭС, угрожая радиационной безопасности не только России, но и самой Украины, Белоруссии, а также всей Европы.Беспилотники над ВоронежемСилы противовоздушной обороны сбили вечером 13 июля три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он утром в своём телеграм-канале.Накануне популярные в РФ телеграм-каналы сообщили о взрывах над Воронежем."Жители Воронежа сообщают о громком взрыве на окраине города. Официальной информации пока нет", - сообщил телеграм-канал Baza в 23:41, выложив видео с камер наблюдения.Позже канал опубликовал видео работы сил ПВО."Момент взрыва в районе микрорайона Масловка в Воронежской области. По предварительным данным сработала система ПВО", - подписал канал видео.Ранее масштабная атака украинских беспилотников на Воронеж произошла 9 июня. Украинский беспилотник упал на жилвую многоэтажку, в результате чего пострадали трёх человек."Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - сообщал тогда губернатор Гусев.Он пообещал поддержку жителям пострадавшего дома.Гарантии для УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале сообщил, что Украина начала готовить заключение договоров с партнёрами по гарантиям безопасности."Провёл совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Команда наших международников, правительство, офис. Каждую договоренность для Украины с партнёрами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - заявил Зеленский.По его словам, Киев готовит "заключение договоров с партнёрами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО"."Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне", - подчеркнул Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против обсуждения гарантий безопасности для Украины, она имеет на это право, как и любая другая страна."Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "Семёрке". Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но ещё раз повторяю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", - подчеркнул Путин.Он также отметил, что в проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и "который потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом", очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины."Нам ещё нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым", - отметил Путин.В то же время, некоторые политики на Украине раскритиковали итоги саммита НАТО в Вильнюсе, по итогам которого и было принято решение по гарантиями безопасности для Украины. Одним из жёстко критиковавших итоги саммита стал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко.

https://ukraina.ru/20230713/1048003551.html

https://ukraina.ru/20230713/1047993426.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники