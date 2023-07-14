Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления - 14.07.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления - 14.07.2023 Украина.ру
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости
2023-07-14T08:55
2023-07-14T08:55
владимир рогов
новые регионы
новости
всу
провал
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Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак. Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.Ранее Рогов назвал рекордными потери ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. В результате было уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.
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владимир рогов, новые регионы, новости, всу, провал
Владимир Рогов, Новые регионы, Новости, ВСУ, провал

Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления

08:55 14.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости
Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак.
Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.
Ранее Рогов назвал рекордными потери ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. В результате было уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 13:00
Тихие дебаты о дальнобойных ракетах, провал ВСУ, новые запреты. Главное на Украине на 13:00 12 июля
 
Владимир РоговНовые регионыНовостиВСУпровал
 
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