https://ukraina.ru/20230714/1048007300.html

Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления

Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления - 14.07.2023 Украина.ру

Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости

2023-07-14T08:55

2023-07-14T08:55

2023-07-14T08:55

владимир рогов

новые регионы

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провал

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Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак. Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.Ранее Рогов назвал рекордными потери ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. В результате было уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.

https://ukraina.ru/20230712/1047965270.html

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владимир рогов, новые регионы, новости, всу, провал