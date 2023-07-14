Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости
Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак.
Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.
Ранее Рогов назвал рекордными потери ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. В результате было уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.