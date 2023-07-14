https://ukraina.ru/20230714/1048007137.html

Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии

Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии - 14.07.2023 Украина.ру

Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии

Полицейских из польского города Грудзёндз ограничили в праве использовать на работе чайники и другие электроприборы из-за дороговизны энергии, сообщило 13 июля радио RMF FM

2023-07-14T08:41

2023-07-14T08:41

2023-07-14T09:13

электричество

тарифы

польша

зарубежье

новости запорожья

экономия

полиция

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Согласно опубликованному радиостанцией распоряжению, начальство должно строго принуждать полицейских выключать свет после выхода из туалета, офисов, мастерских, гаражей или подвалов.Административно-хозяйственному отделу предписано "ограничить освещение в туалетах и коридорах". Всем также было приказано выключить ненужные источники света и электроприборы. Кроме того, офицеры, сотрудники и стажёры должны ограничить использование электрических сушилок для рук и электрических чайников. Эти приказы должны быть выполнены немедленно. Полицейские должны снизить энергопотребление на 10%.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Польша отказалась от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.В начале текущего года в Польше вступил в силу закон, который обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах.За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).

https://ukraina.ru/20230425/1045663444.html

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электричество, тарифы, польша, зарубежье, новости запорожья, экономия, полиция