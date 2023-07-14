https://ukraina.ru/20230714/1048007137.html
Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии
Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии - 14.07.2023 Украина.ру
Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии
Полицейских из польского города Грудзёндз ограничили в праве использовать на работе чайники и другие электроприборы из-за дороговизны энергии, сообщило 13 июля радио RMF FM
2023-07-14T08:41
2023-07-14T08:41
2023-07-14T09:13
электричество
тарифы
польша
зарубежье
новости запорожья
экономия
полиция
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Согласно опубликованному радиостанцией распоряжению, начальство должно строго принуждать полицейских выключать свет после выхода из туалета, офисов, мастерских, гаражей или подвалов.Административно-хозяйственному отделу предписано "ограничить освещение в туалетах и коридорах". Всем также было приказано выключить ненужные источники света и электроприборы. Кроме того, офицеры, сотрудники и стажёры должны ограничить использование электрических сушилок для рук и электрических чайников. Эти приказы должны быть выполнены немедленно. Полицейские должны снизить энергопотребление на 10%.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Польша отказалась от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.В начале текущего года в Польше вступил в силу закон, который обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах.За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).
https://ukraina.ru/20230425/1045663444.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
электричество, тарифы, польша, зарубежье, новости запорожья, экономия, полиция
электричество, тарифы, Польша, Зарубежье, Новости Запорожья, экономия, полиция
Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии
08:41 14.07.2023 (обновлено: 09:13 14.07.2023)
Полицейских из польского города Грудзёндз ограничили в праве использовать на работе чайники и другие электроприборы из-за дороговизны энергии, сообщило 13 июля радио RMF FM
Согласно опубликованному радиостанцией распоряжению, начальство должно строго принуждать полицейских выключать свет после выхода из туалета, офисов, мастерских, гаражей или подвалов.
Административно-хозяйственному отделу предписано "ограничить освещение в туалетах и коридорах". Всем также было приказано выключить ненужные источники света и электроприборы. Кроме того, офицеры, сотрудники и стажёры должны ограничить использование электрических сушилок для рук и электрических чайников.
Эти приказы должны быть выполнены немедленно. Полицейские должны снизить энергопотребление на 10%.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Польша отказалась от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.
В начале текущего года в Польше вступил в силу закон, который обязывает руководителей государственных органов принять меры по снижению потребления электроэнергии на вверенных им объектах.
За неисполнение обязательства по экономии электроэнергии закон "Об особых решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии" предусматривает денежные штрафы, размер которых составит до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов).