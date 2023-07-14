https://ukraina.ru/20230714/1048005972.html

Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк

Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк - 14.07.2023 Украина.ру

Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк

О настоящем и будущем российской культуры, утраченном и обретенном, а также о любви к дончанам, творческих планах и жизни в целом изданию Украина.ру рассказал писатель, поэт и публицист Александр Пелевин

2023-07-14T15:26

2023-07-14T15:26

2023-07-14T15:26

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- Александр Сергеевич, вы ведь не впервые в Донецке?- До СВО приезжал сюда много раз. Почти каждый год, а то и дважды в год. После начала спецоперации хотел приехать, но случилась проблема личного характера. И вот я здесь впервые с начала операции.- Поделитесь впечатлениями?- Я этот город очень люблю. Реально скучал по нему. Сейчас вот мы в центре сидим и на солнышке греемся. Обидно, конечно, что десятый год продолжаются обстрелы, и за год они лишь усилились. Грустно видеть, как город, который должен быть самым развитым, самым богатым, самым людным и просто крутейшим мегаполисом, находится в состоянии полузапустения.Многие магазины закрыты, многие кафе не работают, ночной жизни нет, стрельба с утра до ночи. Вчера шли по этому же бульвару и слушали фоном постоянное бум-бум-бум. Грустно. Хочется верить, что в Донецке все станет лучше.- А с какой целью приехал к нам знаменитый поэт и писатель?- Мы с документалистом Артуром Ходыревым и скрипачкой Марианной Васильевой снимаем документалку. Даже несколько документалок. Одна про бойцов, другая про культурный фронт и еще немножко про украинский нацизм. В общем, материала у нас уже много. Скоро поедем к бойцам в одну из бригад. Их тоже поснимаем.- Если уж заговорили о культурном фронте, то прошу вас дать ему субъективную оценку. Каков он на данный момент?- Культурный фронт у нас держится на совершенно отбитых энтузиастах. Со стороны государства я не вижу желания двигаться вперед и как-то расширять, развивать русскую культуру.Часто патриотические колумнисты пишут, что у нас культура по большей части - в руках либералов. И это не какое-то нытье, не поиски заговора. Это действительно так, и это грустно. Предпосылок к изменениям я, к сожалению, не вижу. Остается лишь делать что-то свое.- Вы говорите, что культура - в руках либералов, а государство не заинтересовано, но есть же, к примеру, исполнитель Шаман, чьи песни звучат из каждого утюга. Как с этим быть?- Да, это так. Только Шаман – это, при всем уважении, не столько певец для меня, сколько мем. Ну, такой интересный мем, да. Я, кстати, попросил у Коробкова-Землянского футболку с Шаманом и его автографом, он пообещал и не присылает. Я расстроен.А так, конечно… "я русский, иду до конца" — это прикольно, но это мем. Это очень удачная попытка сделать интересный мем подлинным. Не в смысле картинки, а в смысле единицы информации. И это зашло. И это можно слушать искренне, можно слушать постиронично. Главное – это заходит и это прикольно.— В России хватает молодых и талантливых, но абсолютно неизвестных широким массам. Им-то куда идти культуру развивать?— В соцсети. В Телеграмчик. Сегодня русская Телега – это вполне себе нормальный рабочий инструмент для общения со слушателями, с читателями. Инструмент для донесения своей точки зрения. Он работает и работает хорошо. Во-первых, потому что нет альтернативы. Во-вторых, потому что это удобно. Выкладывай туда свои стихи и проси меня, проси ту же Анечку Долгареву репостнуть. Вот так это работает.— А если человек не хочет строчить посты? Если он целый роман уже написал и хочет его издать?— А вот это большая проблема. Вот мой друг Александр Демченко, автор канала "Эдуард Жопов", написал роман "Охранители". Я с этим романом ходил в одно издательство, чтобы помочь, - молчание. В другое ходил – тоже молчание. Придется, видимо, в "Черной сотне" издаваться. Не знаю, что делать.С книгоизданием, с возможностью молодому автору пробиться в большую литературу у нас большие проблемы. Как были, так и остались. Это все на знакомствах, всюду нужно пробиваться, искать связи. Конечно, все очень грустно.Наши книжные монополисты "ЭКСМО" и "АСТ" не очень горят желанием искать хороших новых авторов. Сейчас популярна так называемая литература травмы. Ты молодой писатель? Вот напиши тогда какой-нибудь роман "Ноги отчима"! О том, как тебя в детстве били стеклянным фаллосом по лбу. Вот это будет круто! Тебя за это оближут с ног до головы: "О-о-о, он рассказал о своей травме, это так круто, так прогрессивно!"Я не знаю, почему это у нас сейчас так. Не понимаю. В стране есть куда более актуальные темы, чем детские травмы каких-то психологинь и психологесс. Это печально, и я этим недоволен.– А нет ощущения, что государство не очень-то хочет, чтобы народ просыпался? Блогосфера все призывает людей проснуться и активнее участвовать в общем деле, но…– Призывы проснуться уже полтора года звучат, да. Ты совершенно прав и это, на самом деле, печальная история. Но… процесс идет. Процесс пробуждения все-таки идет со скоростью? отличной от нуля. И это все хорошее, что я могу сказать по заданной теме.– Вы же были весьма популярны в либеральной тусовке, но в какой-то момент влились в когорту Z-поэтов и получили от либералов целый океан ненависти. Не жалеете?– А чего тут жалеть? Это ведь очень смешная история, поскольку все те ребятки прекрасно знали мою позицию по Украине, знали, что я катаюсь на Донбасс, что я внесен на "Миротворец". Многие из них думали, что я это делаю постиронично. Постиронично езжу в Донецк. Офигеть, правда?Тут не о чем жалеть! Потому что люди, которые от меня отвернулись, нафиг не были мне нужны. Если ты начинаешь проклинать человека, которого до этого облизывал, только потому, что его возненавидела тусовочка, то ты такой себе человек. Ниже среднего.– Вы же говорите, что культура – в руках либералов. Выходит, что выбор сильно ограничивает ваше творческое развитие. Об этом не жалеете?– Это правда. Книгу "Гори огнем" встретили дружным молчанием все те издания, которые нахваливали мой "Покров-17". На "Гори огнем" вышли считанные рецензии: у Олега Демидова, у Колобродова. Все. Я реально столкнулся с такой забавной отменой моей новой книги литературным сообществом.Это наглядно иллюстрирует тот факт, что культура – в руках либералов, и что за эти полтора года мы так и не смогли создать чего-то своего достойного в противовес. Давно об этом говорю.Мы собираемся заняться этой проблемой. Хотим потихоньку делать большое городское СМИ, которое станет эдаким "ватным The Village". Пора уже создавать патриотическую медийную инфраструктуру, где патриотизм будет подаваться не в лоб. Потому что лобовая пропаганда работает лишь с теми, кто уже в нее верит.Нужна такая себе "мягкая сила" в медийке. Такой большой городской портал, в котором будут анонсироваться концерты Бранимира, Елизарова, вечера в "Листве". Мягонько и аккуратно. Вот такого нам сейчас не хватает.– Либералы часто отправляют вас на фронт. И вот вы в Донецке, а либералы пишут, что это лишь для того, чтоб они отстали от вас.– (Смеется) Чтобы от меня отстала Анастасия Миронова!– Как вообще относитесь к этим посылам "на фронт"?– Очень просто отношусь. Как правило, такие вопросы задаются с ровно такого же дивана, на каком сидел и я сам. Никто из моих реально воюющих или воевавших знакомых, читателей, подписчиков про такое не спрашивал. Наоборот! Есть у меня подписчик Руслан. Мы помогали ему купить машину. Предыдущая утонула в Херсонской области. Сейчас, по-моему, на Запорожском направлении воюет. Так вон он говорит: "Братан, шли всех нафиг и на фронт, пожалуйста, не суйся. Ты нам нужен в Петербурге, нужен на культурном фронте. Мы хотим тебя читать".Это отношение людей, которые либо воюют, либо воевали. Они ерундой не страдают. На вопросы про фронт есть лишь один нормальный ответ: "почему ты сам пишешь это с дивана?"– Есть мнение, что пишут это не россияне. Отсюда вопрос: что изменилось в вашей жизни после убийства Максима Фомина? Очевидно, что на ярких лидеров мнений началась охота.– Пришлось усилить меры безопасности на мероприятиях. Теперь все проходят досмотр. Стараемся, чтобы какая-то охрана была, поскольку идиотов хватает. Угрозы приходят ежедневно, но угрозы – такое. 99% их пишут людей, у которых просто горит, и они таким образом вымещают агрессию. Таких можно понять и простить. Хотя я не прощаю никого и никогда (смеется).А так, понятное дело, что все мы под Богом ходим. Вот сейчас мы в центре Донецка сидим, интервью записываем, а на фоне бахает. И что? Бояться, что ли, что какой-нибудь урод подорвет меня на выступлении? А чего бояться? Это жизнь.– Но подарки от читателей больше не принимаете?– Подарки принимать перестал. Хотя нет, блин. Я людям говорю: ребята, подарки не приносите, поймите ситуацию. Все равно приносят, все равно приходится брать. Вот так вот.– Вы уже выступали в Донецке. Как вас приняли?– Тут чувствуешь себя необычайно своим. Это очень редкое чувство, за которое я благодарен Донецку и дончанам. Выступал в молодежной библиотеке. Ребята сами увидели, что я здесь, сами все организовали, сами пригласили, а я согласился. Там задавали отличные вопросы. Люди пришли погруженные в тему, читавшие все мои книги. Спрашивали, интересовались.Заметил сильный культурный голод, поскольку здесь ничегошеньки не происходит. А то, что происходит, происходит без афиш, что логично. Это правильно. А то прилетит какой-нибудь "хаймарс". И люди здесь офигенные. Уникальные люди, удивительные. Они сильные, очень настоящие. Вот такой человеческой атмосферы не хватает в наших столицах: в Москве и Петербурге. Здесь все очень свои. И поэтому Донецк очень люблю, поэтому реально скучал по нему.– Почему же вы разглядели это в дончанах, а ваши либеральные читатели – нет?– Потому, что они здесь не были. К тому же им нравится жить в собственном маня-мирке пропаганды, в своем информационном пузыре, где вечно раскручивается эта самоподдерживающаяся истерика. И эти люди упрекают нас в том, что верим пропаганде, что создаем ее!При этом сами живут в ограниченном мирке, верят, что в Донецке проживают орки и быдло, верят, что здесь какие-то гопники. Они верят, что здесь нет приличных людей. Это такой социальный расизм. Они верят, что приличные люди – это только они. Это лишь профессорские внучки, литературные и кинокритики с надменными физиономиями.А по факту они здесь не были, они ведутся на тупейшую пропаганду и с ног до головы пронизаны социальным расизмом. Вот как-то так.– Чем займетесь дальше?– Я придумал новую книгу о русском безвременье. Это будет немножко такой фэнтезийный мир. Моя задумка – это вот визуально и по атмосфере нечто среднее между "Андреем Рублевым" Тарковского, если говорить о кино, и фильмом "Окраина" Петра Луцика. Я хочу написать такой роад-трип по русскому безвременью. Уже придумал сюжет, персонажей. Осталось только сесть и начать писать.Приеду – начну. Здесь особо нет времени, чтоб за ноутбук сесть.– А здесь что-нибудь вдохновляет?– Все! Абсолютно все! У меня есть пара стихов в черновике. Надеюсь, что хороших. Доделаю – посмотрим. Ты здесь дышишь жизнью на самом деле.– Рекомендуете творческим людям посетить Донбасс?– Все творческие люди приезжайте на Золотую Ривьеру Донбасса! Снимайте фешенебельные номера в заброшенных и опустевших отелях, ходите за водой в ближайший магазин! И слушайте звуки бабахов! Здесь хорошо! Приезжайте!– А что же они получат взамен? Условия – так себе.– Жизнь!– То самое живое мясо реальности?– Живое мясо реальности. Это реальность, как она есть. Ты здесь очищаешься. Донбасс – это место, где ты очищаешься от всего срама, от какой-то своей черноты, от самой мерзкой и гнилой части себя самого. Звучит пафосно, но я сейчас нисколечко не преувеличиваю. Для меня это так.

https://ukraina.ru/20230317/1044459307.html

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https://ukraina.ru/20230710/1047911600.html

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, новые регионы, днр, донецк