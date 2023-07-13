https://ukraina.ru/20230713/1048003551.html

Каннабис для украинцев, демарш Порошенко. Итоги 13 июля на Украине

Каннабис для украинцев, демарш Порошенко. Итоги 13 июля на Украине - 13.07.2023 Украина.ру

Каннабис для украинцев, демарш Порошенко. Итоги 13 июля на Украине

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса. Лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко раскритиковал саммит НАТО в Вильнюсе

2023-07-13T18:00

2023-07-13T18:00

2023-07-13T18:00

эксклюзив

хроники

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Ещё до принятия законопроекта ряд СМИ сообщил, что власть давит на народных депутатов."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента продавит скандальное решение с легализацией каннабиса, который будут выращивать в Украине в промышленных масштабах. На данный момент нардепы выступают против этого решения, но на Банковой используют все методы убеждения, чтобы парламент проголосовал "за", - отмечал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Позже Верховная Рада приняла этот законопроект. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в телеграм-канале, "за" проголосовали 268 народных депутатов, из которых 183 были членами фракции партии "Слуга народа", 10 - "Евросолидарность", 16 - "Платформа за жизнь и мир", 19 - "Голос" и один депутат от фракции партии "Батьківщина".Согласно принятому закону на Украине будут созданы нормативные условия для законного оборота каннабиса, смолы каннабиса, экстракта и настоек каннабиса, а также тетрагидроканабинола (наркотическая составляющая марихуаны) с определёнными законом целями, в том числе для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.Надзор над оборотом каннабиса возложат на Национальную полицию, которая будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка для выращивания (только в теплицах под видеонаблюдением), места хранения, транспортировку партий товара (с GPS-навигацией).Кроме того, будет создан реестр медпрепаратов на основе каннабиса. Купить эти препрараты можно будет только по электронному рецепту;Что касается подтверждения содержания тетрагидроканабинола в медицинской марихуане, то заниматься этим будут государственные лаборатории украинского Минздрава или МВД. Если же речь идёт техническом сорте конопли, то для них подойдёт любая сертифицированная лаборатория.Ранее, 28 июня, выступая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна создать "сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации". Это, по его словам, касается как строительства реабилитационных центров так и подготовки соответствующих кадров.Также Зеленский настоял на том, что все "лучшие мировые практики", решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены на Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны."В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - подчеркнул Зеленский.Накануне дня голосования на Украине развернулась кампания по поддержке законопроекта. Так, к депутатам обратились известные украинцы, призвав проголосовать за этот документ."Хотелось лезть на стены. Выкручивала тело так, будто сотни пчел жалят сосуды. Всё это было до покупки моим другом сигареты с маслом каннабиса. <...> Я могу назвать вам десятки групп пациентов с разными болезненными симптомами. И всем им необходим закон о медицинском каннабисе. Прямо сейчас! Война. Тысячи наших страдают от боли", - заявила одна из обратившихся — журналистка Янина Соколова, вспомнив о том, как боролась с онкологическим заболеванием..Она также вспомнила историю раненого украинского бойца 47-й омбр "Магура" Михаила Бакалюка, которому ампутировали ногу.Также 12 июля украинские мейнстримные СМИ опубликовали обращение врачей. Так, онкохирург Андрей Безносенко заявил, что медицинский каннабис "помогает преодолеть последствия химиотерапии, лечит ПТСР у военных, помогает жизни пациентам с болезнью Паркинсона и, самое главное, обеспечивает приемлемое качество жизни у пациентов на последнем этапе жизни"Поддержало законопроект и украинское министерство по делам ветеранов.Однако не у всех политсил и СМИ Украины такой взгляд на проблему. Уже после голосования партия "Батьківщина" во главе с её лидером Юлией Тимошенко предложила вынести этот вопрос на всеукраинский референдум, зарегистрировав в Верховной Раде соответствующий законопроект. Документ зарегистрировала Тимошенко, а также народные депутаты Сергей Евтушок, Григорий Немыря, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль и Константин Бондарев.Пока неизвестно, исключили ли из фракции того депутата партии, который поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.Также законопроект раскритиковали популярные на Украине телеграм-каналы."Легализация травы в Украине началась. Партия продажного ОПЗЖ также дали свои голоса. Ждём, когда в Раде будут голосовать за обучения детей в школах "урокам ЛГБТ" просвещения. Украина не только военный полигон, но ещё полигон для других экспериментов", - отметил "Легитимный".Другой канал - "Резидент" - отметил, что даже некоторые парламентарии указывали на проблемность документа."Украина превращается в житницу каннабиса для всего мира. Верховная Рада поддержала в первом чтении закон про медицинский каннабис. "За" проголосовали 268 депутатов. Интересен тот факт, что замглавы медицинского комитета Рады Оксана Дмитриева накануне говорила нам, что законопроект в действующем варианте скрывает множество проблем", - указывалось в публикации канала.Примечательно также, что 12 июля Всеукраинский совет церквей призвал Верховную Раду отклонить закон о легализации медицинского каннабиса.Пока в украинском обществе продолжаются споры по поводу поддержанного в первом чтении закона.Демарш ПорошенкоПятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко раскритиковал результаты саммита НАТО в Вильнюсе."Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", - заявил Порошенко.Он сравнил прошедший саммит с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС, после чего в Киеве начался Евромайдан, приведший к свержению возглавлявшего тогда страну президента Виктора Януковича, а также с итогами саммита в Бухаресте в 2008 году, когда ряд государств воспротивились членству Украины в НАТО."К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семёрки" напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты", - подчеркнул Порошенко.Некоторые расценили его демарш и как скрытую критику действующего президента Зеленского, а также его усилий, направленных на то, чтобы Украину приняли в Североатлантический Альянс. Сам Зеленский в обращении накануне неоднократно благодарил партнёров по НАТО. Его речь длилась около восьми с половиной минут. За это время Зеленский сказал "Спасибо" 47 раз. Примечательно, что столь часто Зеленский благодарил членов НАТО на следующий день после того, как сам же он жёстко раскритиковал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, упрекнувшего Зеленского в неблагодарности. За это Зеленского раскритиковал даже посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, назвавший сарказм украинского президента "нездоровым".

https://ukraina.ru/20230713/1047993426.html

https://ukraina.ru/20230713/1047986405.html

https://ukraina.ru/20230712/1047978409.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники