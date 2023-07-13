"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Українська Помісна Православна Церквапатриарх Варфоломей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Українська Помісна Православна Церква
Украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, заявили в Службе внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил Нарышкин.
"Киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара к вывозу из Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок", - говорится в сообщении ведомства.
Похищение святынь могут оформить как часть межцерковной практики, когда реликвии передают в третьи страны для поклонения верующих. Таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО, добавили в СВР.
По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.
Речь может идти о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области, уточнили в ведомстве.
В СВР сравнили намерения патриарха Варфоломея с недавним вывозом с Украины древнейших икон, которые сейчас выставляются в Лувре. "Варфоломей, вероятно, не намерен отставать от западных безбожников в деле разграбления Украины", добавили в СВР.
"Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения", - заключили в СВР.
Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже“, заявлял ранее глава ведомства Нарышкин.
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