"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины - 13.07.2023 Украина.ру
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"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины
"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины - 13.07.2023 Украина.ру
"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины
Украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, заявили в Службе внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-13T18:00
2023-07-13T18:00
новости
россия (рф)
свр
нарышкин
украина
владимир зеленский
киево-печерская лавра
иконы
мощи
киевский режим
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Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил Нарышкин. Похищение святынь могут оформить как часть межцерковной практики, когда реликвии передают в третьи страны для поклонения верующих. Таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО, добавили в СВР.По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.Речь может идти о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области, уточнили в ведомстве.В СВР сравнили намерения патриарха Варфоломея с недавним вывозом с Украины древнейших икон, которые сейчас выставляются в Лувре. "Варфоломей, вероятно, не намерен отставать от западных безбожников в деле разграбления Украины", добавили в СВР.Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже“, заявлял ранее глава ведомства Нарышкин.
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новости, россия (рф), свр, нарышкин, украина, владимир зеленский, киево-печерская лавра, иконы, мощи, киевский режим, константинопольский патриархат, варфоломей (патриарх варфоломей)
Новости, Россия (РФ), СВР, Нарышкин, Украина, Владимир Зеленский, Киево-Печерская лавра, иконы, мощи, киевский режим, Константинопольский патриархат, Варфоломей (патриарх Варфоломей)

"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины

18:00 13.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Українська Помісна Православна Церквапатриарх Варфоломей
патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Українська Помісна Православна Церква
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Украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, заявили в Службе внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил Нарышкин.
"Киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара к вывозу из Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок", - говорится в сообщении ведомства.
Похищение святынь могут оформить как часть межцерковной практики, когда реликвии передают в третьи страны для поклонения верующих. Таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО, добавили в СВР.
По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.
Речь может идти о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области, уточнили в ведомстве.
В СВР сравнили намерения патриарха Варфоломея с недавним вывозом с Украины древнейших икон, которые сейчас выставляются в Лувре. "Варфоломей, вероятно, не намерен отставать от западных безбожников в деле разграбления Украины", добавили в СВР.
"Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения", - заключили в СВР.
Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже“, заявлял ранее глава ведомства Нарышкин.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 12:47
Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконыИз Киево-Печерской Лавры в Европу собираются "спасать" иконы, мощи святых и прочие исторические ценности русского народа. Некоторые говорят, что это потому, что собираются в Киеве взорвать ядерный заряд и обвинить в этом Россию.
 
НовостиРоссия (РФ)СВРНарышкинУкраинаВладимир ЗеленскийКиево-Печерская лавраиконымощикиевский режимКонстантинопольский патриархатВарфоломей (патриарх Варфоломей)
 
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