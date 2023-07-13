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"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины

"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины - 13.07.2023 Украина.ру

"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины

Украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, заявили в Службе внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-13T18:00

2023-07-13T18:00

2023-07-13T18:00

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Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил Нарышкин. Похищение святынь могут оформить как часть межцерковной практики, когда реликвии передают в третьи страны для поклонения верующих. Таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО, добавили в СВР.По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.Речь может идти о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области, уточнили в ведомстве.В СВР сравнили намерения патриарха Варфоломея с недавним вывозом с Украины древнейших икон, которые сейчас выставляются в Лувре. "Варфоломей, вероятно, не намерен отставать от западных безбожников в деле разграбления Украины", добавили в СВР.Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже“, заявлял ранее глава ведомства Нарышкин.

https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html

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новости, россия (рф), свр, нарышкин, украина, владимир зеленский, киево-печерская лавра, иконы, мощи, киевский режим, константинопольский патриархат, варфоломей (патриарх варфоломей)