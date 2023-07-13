https://ukraina.ru/20230713/1048002319.html
"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО
"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО - 13.07.2023 Украина.ру
"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к странам НАТО, во время которого президент Украины 47 раз сказал "спасибо". Видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского
2023-07-13T18:01
2023-07-13T18:01
2023-07-13T18:01
новости
владимир зеленский
нато
саммит
обращение
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подвёл итоги встречи с лидерами стран НАТО, а также отдельно поблагодарил каждую страну помощь Украине. Слово "спасибо" за 8 минут звучит в обращении 47 раз.Зеленский поблагодарил президента Байдена и США. Также он выразил благодарность Литве за организацию саммита. Он поблагодарил за помощь Нидерланды, Данию, Францию и другие страны НАТО.После саммита НАТО Украина получила от союзников много "хорошего оружия" и сумела прочно укрепить собственный фундамент безопасности, сказал президент Украины.Зеленский добавил, что за два дня саммита развеялись все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. "Это будет!" - написал Зеленский.11 июля во время совместного ужина с Владимиром Зеленским лидеры стран НАТО призвали его "остыть" после его критики в адрес Альянса. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники.Во вторник Зеленский назвал абсурдной неопределенность НАТО по вопросу членства Украины. Он также резко высказывался в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса, когда тот потребовал благодарность от Киева за поставки вооружения.Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 12 июля. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.
https://ukraina.ru/20230713/1047997077.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир зеленский, нато, саммит, обращение
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, саммит, обращение
"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к странам НАТО, во время которого президент Украины 47 раз сказал "спасибо". Видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подвёл итоги встречи с лидерами стран НАТО, а также отдельно поблагодарил каждую страну помощь Украине. Слово "спасибо" за 8 минут звучит в обращении 47 раз.
Зеленский поблагодарил президента Байдена и США. Также он выразил благодарность Литве за организацию саммита. Он поблагодарил за помощь Нидерланды, Данию, Францию и другие страны НАТО.
После саммита НАТО Украина получила от союзников много "хорошего оружия" и сумела прочно укрепить собственный фундамент безопасности, сказал президент Украины.
"Мы возвращаемся домой с хорошим результатом для нашей страны и, что очень важно, для наших воинов. Хорошее усиление оружием", - написал Зеленский в своём телеграм-канале.
Зеленский добавил, что за два дня саммита развеялись все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. "Это будет!" - написал Зеленский.
11 июля во время совместного ужина с Владимиром Зеленским лидеры стран НАТО призвали его "остыть" после его критики в адрес Альянса. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники.
Во вторник Зеленский назвал абсурдной неопределенность НАТО по вопросу членства Украины. Он также резко высказывался в адрес министра обороны Британии Бена Уоллеса, когда тот потребовал благодарность от Киева за поставки вооружения.
Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 12 июля. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.