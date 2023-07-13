https://ukraina.ru/20230713/1048002165.html

В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры

В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры - 13.07.2023 Украина.ру

В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры

В украинских телеграм-каналах распространили информация о том, что во Франции пройдёт аукцион "Сокровища Киево-Печерской лавры". Рекламу якобы вывесили на улицах Парижа

2023-07-13T17:15

2023-07-13T17:15

2023-07-13T17:15

новости

зарубежье

франция

киево-печерская лавра

иконы

аукцион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1048001819_0:112:535:413_1920x0_80_0_0_59c0a4c471e0d81543eb28919636bf35.jpg

В Телеграм распространяют фото билборда во Франции с рекламой аукциона в доме Osenat. На стенде изображена одна из икон Киево-Печерской лавры, а ниже подпись "Сокровища Киево-Печерской Лавры". Аукцион назначен на 1 октября 2023 года. На сайте аукционного дома информация об этом отсутствует.В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр нескольких икон с Украины, с которых началась иконописная живопись.В июне французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них представлена на выставке в парижском Лувре, проходящей с 13 июня до начала ноября.Византийские иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться в парижском музее до окончания вооруженного конфликта на Украине, сообщали в СМИ.Журналисты предположили, что французы воспользовались каналами дипломатической почты для переправки предметов искусства за рубеж. В фондах киевского Музея им. Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов, но "эвакуировали" только их. Французы знали, что брать: эти иконы были самыми ценными экспонатами. Однако в Лувре умалчивают, когда их вернут.

https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, франция, киево-печерская лавра, иконы, аукцион