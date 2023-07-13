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В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры
В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры - 13.07.2023 Украина.ру
В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры
В украинских телеграм-каналах распространили информация о том, что во Франции пройдёт аукцион "Сокровища Киево-Печерской лавры". Рекламу якобы вывесили на улицах Парижа
2023-07-13T17:15
2023-07-13T17:15
2023-07-13T17:15
новости
зарубежье
франция
киево-печерская лавра
иконы
аукцион
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В Телеграм распространяют фото билборда во Франции с рекламой аукциона в доме Osenat. На стенде изображена одна из икон Киево-Печерской лавры, а ниже подпись "Сокровища Киево-Печерской Лавры". Аукцион назначен на 1 октября 2023 года. На сайте аукционного дома информация об этом отсутствует.В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр нескольких икон с Украины, с которых началась иконописная живопись.В июне французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них представлена на выставке в парижском Лувре, проходящей с 13 июня до начала ноября.Византийские иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться в парижском музее до окончания вооруженного конфликта на Украине, сообщали в СМИ.Журналисты предположили, что французы воспользовались каналами дипломатической почты для переправки предметов искусства за рубеж. В фондах киевского Музея им. Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов, но "эвакуировали" только их. Французы знали, что брать: эти иконы были самыми ценными экспонатами. Однако в Лувре умалчивают, когда их вернут.
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новости, зарубежье, франция, киево-печерская лавра, иконы, аукцион
Новости, Зарубежье, Франция, Киево-Печерская лавра, иконы, аукцион
В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры
В украинских телеграм-каналах распространили информация о том, что во Франции пройдёт аукцион "Сокровища Киево-Печерской лавры". Рекламу якобы вывесили на улицах Парижа
В Телеграм распространяют фото билборда во Франции с рекламой аукциона в доме Osenat. На стенде изображена одна из икон Киево-Печерской лавры, а ниже подпись "Сокровища Киево-Печерской Лавры". Аукцион назначен на 1 октября 2023 года.
На сайте аукционного дома информация об этом отсутствует.
В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разбирается с информацией о доставке в Лувр нескольких икон с Украины, с которых началась иконописная живопись.
В июне французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко, включая пять византийских икон, были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них представлена на выставке в парижском Лувре, проходящей с 13 июня до начала ноября.
Византийские иконы и другие экспонаты, представляющие особую ценность, будут храниться в парижском музее до окончания вооруженного конфликта на Украине, сообщали в СМИ.
Журналисты предположили, что французы воспользовались каналами дипломатической почты для переправки предметов искусства за рубеж. В фондах киевского Музея им. Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов, но "эвакуировали" только их. Французы знали, что брать: эти иконы были самыми ценными экспонатами. Однако в Лувре умалчивают, когда их вернут.