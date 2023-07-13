Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1048001986.html
Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля
Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля - 13.07.2023 Украина.ру
Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля
Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T19:50
2023-07-13T19:50
эксклюзив
украина
всу
вс рф
сша
контрнаступление
зарубежье
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1048002552_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_0e995ceb3da4f2920da3274ae1356ea5.jpg
Американцы предупредили Зеленского, что лучше не наглетьСаммит НАТО в Вильнюсе завершился, а подробности того, как принимались решения, продолжают появляться в СМИ.Максимальную сдержанность во всём, что касается членства Украины в НАТО, проявляла Германия, рассказал источник немецкого издания Deutsche Welle*. Немецкая делегация настаивала на применении относительно Украины годового национального плана – этот план, который не публикуется в открытых источниках, предусматривает, что перед вступлением в альянс страна-кандидат каждый год отчитывается о работе, проделанной в сферах экономики, борьбы с коррупцией, государственного строительства военного и прикладного образования. Украинские чиновники не отрицают проблем по части коррупции в частности, но они опасаются, что годовой национальный план может стать удобным инструментом затягивания вступления Украины в НАТО на неопределённый срок.Кроме того, изрядно на итоги саммита в литовской столице повлияли Соединённые Штаты."Делегация США (правда, без Байдена) довольно прозрачно намекнула людям Зеленского, что если Киев будет требовать слишком активно и слишком много, то Вашингтон может пересмотреть номенклатуру и объемы военной помощи. Кроме того, у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории. То есть если Украина отвоюет значительные и стратегически важные площади, то к концу 2023-го или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать её к мирным переговорам с Москвой в надежде добиться от Киева отказа как минимум от части уже оккупированных Россией земель в обмен на вступление в НАТО. Если этого удастся добиться, в год выборов Байден будет претендовать на лавровый венок миротворца", - сообщил источник.Однако такой поворот событий не устраивает президента Украины Владимира Зеленского, о чём, как отмечает Deutsche Welle, свидетельствует тот факт, что на итоговой пресс-конференции он дважды поднимал вопрос о возможном обмене территорий на безопасность."И дважды повторил: такая сделка с Путиным ни для него, ни для украинского народа неприемлема", - говорится в статье.И всё же Зеленский – марионетка ЗападаПо мнению президента института Италия-БРИКС, бывшего председатель комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли, словами о слабости НАТО из-за неготовности принять его страну в свои ряды Зеленский надеялся проявить себя как самостоятельная фигура, а "не марионетка, которой управляют извне, особенно США или Великобритания"."Такое поведение провалилось до того, что ему пришлось изменить тон в своих заявлениях. Он ловкая кукла - будучи хорошим актёром, играет роль, но нитками, на которых он держится, управляют совсем другие люди. Так подтверждается, что самостоятельность его и Украины очень ограничена", - заявил политик в комментарии РИА Новости.Петрочелли также отметил, что позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони по украинскому кризису, которая совпадает с позицией Польши - самой агрессивной в ЕС, проповедующей столкновение и насилие, - далека от позиции США, говорящих, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта.Никакие хвалёные кассетные снаряды не помогут ВСУАмериканский чиновник на условиях анонимности рассказал известному журналисту- расследователю Сеймуру Хёршу, что летом, вероятно, в августе, ВСУ столкнутся с настоящей проблемой, когда Вооружённые Силы РФ "легко справятся" с украинским контрнаступлением и начнут собственное масштабное наступление.Причём американская сторона не знает, как будет развиваться ситуация, поскольку США сами загнали себя в угол, призывая НАТО реагировать на действия российских войск, к тому же союзники не так много знают о положении ВС РФ на Украине, добавил источник."В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - заявил чиновник.Администрация Белого дома "облажалась" в ситуации на Украине, подчеркнул он, впрочем в сложившихся обстоятельствах есть плюс - достижение каких-либо успехов в ходе контрнаступления ВСУ сейчас невозможно.* СМИ, выполняющие функции иностранного агента
https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html
https://ukraina.ru/20230713/1047998222.html
https://ukraina.ru/20230712/1047968136.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1048002552_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_5860ee26152ee71da1e484f5ae2cf2c2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, вс рф, сша, контрнаступление, зарубежье, нато, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, ВСУ, ВС РФ, США, контрнаступление, Зарубежье, НАТО, Владимир Зеленский

Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля

19:50 13.07.2023
 
© AFP2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
- РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AFP2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американцы предупредили Зеленского, что лучше не наглеть
Саммит НАТО в Вильнюсе завершился, а подробности того, как принимались решения, продолжают появляться в СМИ.
Максимальную сдержанность во всём, что касается членства Украины в НАТО, проявляла Германия, рассказал источник немецкого издания Deutsche Welle*.
Немецкая делегация настаивала на применении относительно Украины годового национального плана – этот план, который не публикуется в открытых источниках, предусматривает, что перед вступлением в альянс страна-кандидат каждый год отчитывается о работе, проделанной в сферах экономики, борьбы с коррупцией, государственного строительства военного и прикладного образования.
Украинские чиновники не отрицают проблем по части коррупции в частности, но они опасаются, что годовой национальный план может стать удобным инструментом затягивания вступления Украины в НАТО на неопределённый срок.
Кроме того, изрядно на итоги саммита в литовской столице повлияли Соединённые Штаты.
"Делегация США (правда, без Байдена) довольно прозрачно намекнула людям Зеленского, что если Киев будет требовать слишком активно и слишком много, то Вашингтон может пересмотреть номенклатуру и объемы военной помощи.
Кроме того, у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории. То есть если Украина отвоюет значительные и стратегически важные площади, то к концу 2023-го или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать её к мирным переговорам с Москвой в надежде добиться от Киева отказа как минимум от части уже оккупированных Россией земель в обмен на вступление в НАТО.
Если этого удастся добиться, в год выборов Байден будет претендовать на лавровый венок миротворца", - сообщил источник.
Однако такой поворот событий не устраивает президента Украины Владимира Зеленского, о чём, как отмечает Deutsche Welle, свидетельствует тот факт, что на итоговой пресс-конференции он дважды поднимал вопрос о возможном обмене территорий на безопасность.
"И дважды повторил: такая сделка с Путиным ни для него, ни для украинского народа неприемлема", - говорится в статье.
Зеленский
14:03
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 июля осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, передает телеканал Sky News
И всё же Зеленский – марионетка Запада
По мнению президента института Италия-БРИКС, бывшего председатель комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли, словами о слабости НАТО из-за неготовности принять его страну в свои ряды Зеленский надеялся проявить себя как самостоятельная фигура, а "не марионетка, которой управляют извне, особенно США или Великобритания".
"Такое поведение провалилось до того, что ему пришлось изменить тон в своих заявлениях. Он ловкая кукла - будучи хорошим актёром, играет роль, но нитками, на которых он держится, управляют совсем другие люди.
Так подтверждается, что самостоятельность его и Украины очень ограничена", - заявил политик в комментарии РИА Новости.
Петрочелли также отметил, что позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони по украинскому кризису, которая совпадает с позицией Польши - самой агрессивной в ЕС, проповедующей столкновение и насилие, - далека от позиции США, говорящих, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта.
15:29
Байден указал Украине её место. Зеленский повёз в Киев плохие новостиНа полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля президент Украины Владимир Зеленский провёл отдельную встречу с коллегой, от которого его страна зависит сильнее всего, - с американским лидером Джо Байденом
Никакие хвалёные кассетные снаряды не помогут ВСУ
Американский чиновник на условиях анонимности рассказал известному журналисту- расследователю Сеймуру Хёршу, что летом, вероятно, в августе, ВСУ столкнутся с настоящей проблемой, когда Вооружённые Силы РФ "легко справятся" с украинским контрнаступлением и начнут собственное масштабное наступление.
Причём американская сторона не знает, как будет развиваться ситуация, поскольку США сами загнали себя в угол, призывая НАТО реагировать на действия российских войск, к тому же союзники не так много знают о положении ВС РФ на Украине, добавил источник.
"В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - заявил чиновник.
Администрация Белого дома "облажалась" в ситуации на Украине, подчеркнул он, впрочем в сложившихся обстоятельствах есть плюс - достижение каких-либо успехов в ходе контрнаступления ВСУ сейчас невозможно.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 15:33
Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократилисьПротивник израсходовал свои резервы в весенне-летнем наступлении. Это сразу сказалось на подразделениях ВСУ, на их возможности вести долговременную оборону, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
* СМИ, выполняющие функции иностранного агента
 
ЭксклюзивУкраинаВСУВС РФСШАконтрнаступлениеЗарубежьеНАТОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53Петр Акопов об ударе ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер"
19:50Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля
18:01"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО
18:00"Берегитесь любостяжания". В СВР предостерегли Константинопольский патриархат от вывоза святынь с Украины
18:00Каннабис для украинцев, демарш Порошенко. Итоги 13 июля на Украине
18:00Измаил: возвращение в родную гавань
17:15В Сети распространили рекламу распродажи икон из Киево-Печерской лавры
16:45Лихачев: "Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв АЭС"
16:43Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна
16:40СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии
15:47Вступить Украине в НАТО помешали США - замглавы МИД Польши
15:29Байден указал Украине её место. Зеленский повёз в Киев плохие новости
15:04Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео
14:41"Это не моя война". За что убили Олеся Бузину
14:27Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве
14:25Опять "зрада"? Байден назвал Зеленского русским именем на саммите НАТО - СМИ
14:10Убийство экс-командира подлодки "Краснодар": как заслуженный каратист Украины превратился в киллера
14:04Верховная рада легализовала медицинский каннабис в первом чтении
14:03Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром
13:59"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну
Лента новостейМолния