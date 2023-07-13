https://ukraina.ru/20230713/1048001986.html

Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля

Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля - 13.07.2023 Украина.ру

Украину ждёт настоящая проблема, а США только осложняют: что говорили об Украине в мире 13 июля

Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T19:50

2023-07-13T19:50

2023-07-13T19:50

эксклюзив

украина

всу

вс рф

сша

контрнаступление

зарубежье

нато

владимир зеленский

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Американцы предупредили Зеленского, что лучше не наглетьСаммит НАТО в Вильнюсе завершился, а подробности того, как принимались решения, продолжают появляться в СМИ.Максимальную сдержанность во всём, что касается членства Украины в НАТО, проявляла Германия, рассказал источник немецкого издания Deutsche Welle*. Немецкая делегация настаивала на применении относительно Украины годового национального плана – этот план, который не публикуется в открытых источниках, предусматривает, что перед вступлением в альянс страна-кандидат каждый год отчитывается о работе, проделанной в сферах экономики, борьбы с коррупцией, государственного строительства военного и прикладного образования. Украинские чиновники не отрицают проблем по части коррупции в частности, но они опасаются, что годовой национальный план может стать удобным инструментом затягивания вступления Украины в НАТО на неопределённый срок.Кроме того, изрядно на итоги саммита в литовской столице повлияли Соединённые Штаты."Делегация США (правда, без Байдена) довольно прозрачно намекнула людям Зеленского, что если Киев будет требовать слишком активно и слишком много, то Вашингтон может пересмотреть номенклатуру и объемы военной помощи. Кроме того, у некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории. То есть если Украина отвоюет значительные и стратегически важные площади, то к концу 2023-го или в начале следующего года Вашингтон станет подталкивать её к мирным переговорам с Москвой в надежде добиться от Киева отказа как минимум от части уже оккупированных Россией земель в обмен на вступление в НАТО. Если этого удастся добиться, в год выборов Байден будет претендовать на лавровый венок миротворца", - сообщил источник.Однако такой поворот событий не устраивает президента Украины Владимира Зеленского, о чём, как отмечает Deutsche Welle, свидетельствует тот факт, что на итоговой пресс-конференции он дважды поднимал вопрос о возможном обмене территорий на безопасность."И дважды повторил: такая сделка с Путиным ни для него, ни для украинского народа неприемлема", - говорится в статье.И всё же Зеленский – марионетка ЗападаПо мнению президента института Италия-БРИКС, бывшего председатель комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли, словами о слабости НАТО из-за неготовности принять его страну в свои ряды Зеленский надеялся проявить себя как самостоятельная фигура, а "не марионетка, которой управляют извне, особенно США или Великобритания"."Такое поведение провалилось до того, что ему пришлось изменить тон в своих заявлениях. Он ловкая кукла - будучи хорошим актёром, играет роль, но нитками, на которых он держится, управляют совсем другие люди. Так подтверждается, что самостоятельность его и Украины очень ограничена", - заявил политик в комментарии РИА Новости.Петрочелли также отметил, что позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони по украинскому кризису, которая совпадает с позицией Польши - самой агрессивной в ЕС, проповедующей столкновение и насилие, - далека от позиции США, говорящих, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта.Никакие хвалёные кассетные снаряды не помогут ВСУАмериканский чиновник на условиях анонимности рассказал известному журналисту- расследователю Сеймуру Хёршу, что летом, вероятно, в августе, ВСУ столкнутся с настоящей проблемой, когда Вооружённые Силы РФ "легко справятся" с украинским контрнаступлением и начнут собственное масштабное наступление.Причём американская сторона не знает, как будет развиваться ситуация, поскольку США сами загнали себя в угол, призывая НАТО реагировать на действия российских войск, к тому же союзники не так много знают о положении ВС РФ на Украине, добавил источник."В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - заявил чиновник.Администрация Белого дома "облажалась" в ситуации на Украине, подчеркнул он, впрочем в сложившихся обстоятельствах есть плюс - достижение каких-либо успехов в ходе контрнаступления ВСУ сейчас невозможно.* СМИ, выполняющие функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html

https://ukraina.ru/20230713/1047998222.html

https://ukraina.ru/20230712/1047968136.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, всу, вс рф, сша, контрнаступление, зарубежье, нато, владимир зеленский