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Лихачев: "Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв АЭС"
Лихачев: "Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв АЭС" - 13.07.2023 Украина.ру
Лихачев: "Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв АЭС"
Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев российскому журналисту Павлу Зарубину
2023-07-13T16:45
2023-07-13T16:45
2023-07-13T16:45
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Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев прокомментировал распространяемые Украиной слухи о том, что Россия якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС).Лихачев отметил, что на данный момент четыре представителя Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) трудятся непосредственно на территории ЗАЭС. Они сделали вывод, что станция "не носит признаков минирования".С информационной войной можно работать лишь одним способом – честно показывать положение дел и подтверждать это положение дел независимыми оценками, отметил Лихачев.Россия вкладывает много сил и денег в Энергодар, "чтобы жизнь там наладилась", добавил он.Напротив, подчеркнул глава "Росатома", "и разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки на ЗАЭС со стороны киевского режима".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия (рф), украина, запорожская аэс, магатэ, росатом, алексей лихачев, киев, энергодар
Новости, Россия (РФ), Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Росатом, Алексей Лихачев, Киев, Энергодар
Лихачев: "Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв АЭС"
Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев российскому журналисту Павлу Зарубину
Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев прокомментировал распространяемые Украиной слухи о том, что Россия якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Лихачев отметил, что на данный момент четыре представителя Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) трудятся непосредственно на территории ЗАЭС. Они сделали вывод, что станция "не носит признаков минирования".
С информационной войной можно работать лишь одним способом – честно показывать положение дел и подтверждать это положение дел независимыми оценками, отметил Лихачев.
"Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работают 3,5 тысячи человек непосредственно, каждый день. При этом еще и очень значимая часть людей - приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара", - заявил Лихачев.
Россия вкладывает много сил и денег в Энергодар, "чтобы жизнь там наладилась", добавил он.
Напротив, подчеркнул глава "Росатома", "и разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки на ЗАЭС со стороны киевского режима".