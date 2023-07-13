Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна - 13.07.2023 Украина.ру
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Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна
Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна - 13.07.2023 Украина.ру
Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит в размере €9,6 млн на улучшение условий экспорта зерна в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе банка
2023-07-13T16:43
2023-07-13T16:43
новости
зерно
кредиты
украина
экономика
ебрр
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ЕБРР предоставит кредит на €9,6 млн украинской агропромышленной компании Agrosem для расширения железнодорожного терминала недалеко от границы с Польшей, говорится в сообщении. Деньги также предназначены для развития перевалочного зернового комплекса и строительства контейнерных площадок. Таким образом планируют увеличить экспорт украинского зерна.Кредит сопровождается инвестиционным грантом США в размере 1,5 млн евро в рамках взноса на кризис в Украине, а также взносом компании в размере 2,6 млн евро в акционерный капитал. ЕБРР обязался инвестировать €3 млрд евро в экономику Украины в 2022–2023 годах. При этом особое внимание будет уделяться продовольственной и энергетической безопасности, а также торговле страны.Ранее Европейский банк реконструкции и развития решил перенаправить €22,7 млн ​​из выделенного в ноябре 2020 года "Укрпочте" кредита в €63 млн на закупку более 5000 электровелосипедов и 350 коммерческих грузовиков.Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть. Об этом заявил журналистам 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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новости, зерно, кредиты, украина, экономика, ебрр
Новости, зерно, кредиты, Украина, экономика, ЕБРР

Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна

16:43 13.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит в размере €9,6 млн на улучшение условий экспорта зерна в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе банка
ЕБРР предоставит кредит на €9,6 млн украинской агропромышленной компании Agrosem для расширения железнодорожного терминала недалеко от границы с Польшей, говорится в сообщении. Деньги также предназначены для развития перевалочного зернового комплекса и строительства контейнерных площадок. Таким образом планируют увеличить экспорт украинского зерна.
Кредит сопровождается инвестиционным грантом США в размере 1,5 млн евро в рамках взноса на кризис в Украине, а также взносом компании в размере 2,6 млн евро в акционерный капитал.
ЕБРР обязался инвестировать €3 млрд евро в экономику Украины в 2022–2023 годах. При этом особое внимание будет уделяться продовольственной и энергетической безопасности, а также торговле страны.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития решил перенаправить €22,7 млн ​​из выделенного в ноябре 2020 года "Укрпочте" кредита в €63 млн на закупку более 5000 электровелосипедов и 350 коммерческих грузовиков.
Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть. Об этом заявил журналистам 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решение (По зерновой сделке. - Ред.) мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны", - сказал Песков.

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