https://ukraina.ru/20230713/1048001428.html

Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна

Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна - 13.07.2023 Украина.ру

Украине выделят €9,6 млн в кредит на строительство инфраструктуры для вывоза зерна

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит в размере €9,6 млн на улучшение условий экспорта зерна в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе банка

2023-07-13T16:43

2023-07-13T16:43

2023-07-13T16:43

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ебрр

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ЕБРР предоставит кредит на €9,6 млн украинской агропромышленной компании Agrosem для расширения железнодорожного терминала недалеко от границы с Польшей, говорится в сообщении. Деньги также предназначены для развития перевалочного зернового комплекса и строительства контейнерных площадок. Таким образом планируют увеличить экспорт украинского зерна.Кредит сопровождается инвестиционным грантом США в размере 1,5 млн евро в рамках взноса на кризис в Украине, а также взносом компании в размере 2,6 млн евро в акционерный капитал. ЕБРР обязался инвестировать €3 млрд евро в экономику Украины в 2022–2023 годах. При этом особое внимание будет уделяться продовольственной и энергетической безопасности, а также торговле страны.Ранее Европейский банк реконструкции и развития решил перенаправить €22,7 млн ​​из выделенного в ноябре 2020 года "Укрпочте" кредита в €63 млн на закупку более 5000 электровелосипедов и 350 коммерческих грузовиков.Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть. Об этом заявил журналистам 5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230713/1047998770.html

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новости, зерно, кредиты, украина, экономика, ебрр