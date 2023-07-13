СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии - 13.07.2023 Украина.ру
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СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии
СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии - 13.07.2023 Украина.ру
СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии
В Феодосии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек, сообщили в Следственном комитете РФ 13 июля
2023-07-13T16:40
2023-07-13T16:40
новости
крым
россия (рф)
следственный комитет рф
феодосия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. Ведётся расследование.Вечером 12 июля у многоэтажного дома в центре Феодосии сдетонировало взрывное устройство на припаркованном мопеде. В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.На месте продолжает работу группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального СК. Планируется провести ряд экспертиз, дополнительные осмотры территории, установить личность владельца мопеда и других лиц, причастных к преступлению.Мощный взрыв произошёл возле дома глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогера Александра Талипова. Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов. По его словам, одна из версий - покушение на него.
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новости, крым, россия (рф), следственный комитет рф, феодосия
Новости, Крым, Россия (РФ), Следственный Комитет РФ, Феодосия

СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии

16:40 13.07.2023
 
© Следком Телеграм-каналВ Феодосии возбуждено уголовное по факту покушения на убийство
В Феодосии возбуждено уголовное по факту покушения на убийство
© Следком Телеграм-канал
Читать в
В Феодосии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек, сообщили в Следственном комитете РФ 13 июля
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. Ведётся расследование.
Вечером 12 июля у многоэтажного дома в центре Феодосии сдетонировало взрывное устройство на припаркованном мопеде. В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом", - заявили в Следственном комитете.

На месте продолжает работу группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального СК. Планируется провести ряд экспертиз, дополнительные осмотры территории, установить личность владельца мопеда и других лиц, причастных к преступлению.
Мощный взрыв произошёл возле дома глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогера Александра Талипова. Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.
Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов. По его словам, одна из версий - покушение на него.
10:04
В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами Глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогер Александр Талипов 12 июля в своем телеграм-канале сообщил о мощном взрыве возле своего дома
 
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