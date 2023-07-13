https://ukraina.ru/20230713/1048001004.html

СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии

СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии - 13.07.2023 Украина.ру

СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии

В Феодосии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек, сообщили в Следственном комитете РФ 13 июля

2023-07-13T16:40

2023-07-13T16:40

2023-07-13T16:40

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феодосия

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. Ведётся расследование.Вечером 12 июля у многоэтажного дома в центре Феодосии сдетонировало взрывное устройство на припаркованном мопеде. В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.На месте продолжает работу группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального СК. Планируется провести ряд экспертиз, дополнительные осмотры территории, установить личность владельца мопеда и других лиц, причастных к преступлению.Мощный взрыв произошёл возле дома глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогера Александра Талипова. Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов. По его словам, одна из версий - покушение на него.

https://ukraina.ru/20230713/1047986070.html

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новости, крым, россия (рф), следственный комитет рф, феодосия