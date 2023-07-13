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СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии
СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии - 13.07.2023 Украина.ру
СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии
В Феодосии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек, сообщили в Следственном комитете РФ 13 июля
2023-07-13T16:40
2023-07-13T16:40
2023-07-13T16:40
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россия (рф)
следственный комитет рф
феодосия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. Ведётся расследование.Вечером 12 июля у многоэтажного дома в центре Феодосии сдетонировало взрывное устройство на припаркованном мопеде. В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.На месте продолжает работу группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального СК. Планируется провести ряд экспертиз, дополнительные осмотры территории, установить личность владельца мопеда и других лиц, причастных к преступлению.Мощный взрыв произошёл возле дома глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогера Александра Талипова. Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов. По его словам, одна из версий - покушение на него.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия (рф), следственный комитет рф, феодосия
Новости, Крым, Россия (РФ), Следственный Комитет РФ, Феодосия
СК возбудил уголовное дело после взрыва мопеда в центре Феодосии
В Феодосии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек, сообщили в Следственном комитете РФ 13 июля
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. Ведётся расследование.
Вечером 12 июля у многоэтажного дома в центре Феодосии сдетонировало взрывное устройство на припаркованном мопеде. В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом", - заявили в Следственном комитете.
На месте продолжает работу группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального СК. Планируется провести ряд экспертиз, дополнительные осмотры территории, установить личность владельца мопеда и других лиц, причастных к преступлению.
Мощный взрыв произошёл возле дома глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогера Александра Талипова. Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.
Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов. По его словам, одна из версий - покушение на него.