https://ukraina.ru/20230713/1048000632.html

Петр Акопов об ударе ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер"

Петр Акопов об ударе ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер" - 13.07.2023 Украина.ру

Петр Акопов об ударе ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер"

Если НАТО поймет, что Украина коллапсирует, российские войска подходят если не ко Львову, то к Киеву, а правительство бежало, то в качестве демонстрации они могут перекинуть 100 тысяч своих солдат в Польшу, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов

2023-07-13T19:53

2023-07-13T19:53

2023-07-13T19:53

интервью

петр акопов

всу

белгород

украина

саммит

нато

бен уоллес

владимир зеленский

чвк "вагнер"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В последний день саммита НАТО глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны хотели бы услышать от власти Украины слова благодарности за поставки оружия вместо критики решений по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО по ускоренной процедуре.Владимир Зеленский в ответ саркастически заявил, что Лондону следует уточнить, как именно Украина должна выразить благодарность. Правда, в итоговом обращении из уст Зеленского слово "спасибо" в адрес западных союзников прозвучало 47 раз за восемь минут.- Петр, чем объяснить поведение Зеленского?- То, что Зеленский ведет себя борзо с западными европейскими элитами, - это факт. С американскими такого не бывает. С европейцами он и больше контактирует, потому что с американцами у него контакты только с верхушкой администрации. А среди европейцев ему приходится общаться с разным спектром политиков. Он и позволяет себе зубки показывать и на них огрызаться. Все полтора года он пытается давить и держать европейцев в тонусе, настраивая их на длительные объемы поставок.- Как бы в целом оценили итоги саммита НАТО для Украины? Был ли он провальным для киевского режима, или страны Запада заверили Зеленского в новых объемах помощи?- Не было ни того, ни другого, ни провала, ни прорывов. Понято было, что никакого приглашения не будет. Позиция США, которая является определяющим, и Европы тем более в том, что они не хотят прямой войны с Россией.Изменения в планах о приеме Украины в НАТО могут наступить только в одном случае: если Запад увидит, что Россия обваливается, что взят не только Крым, но украинские танки движутся к Москве. Тогда на радостях Украину могут принять в НАТО, но это фантастическая ситуация.Но этого не случится ни сейчас, ни через пять лет, ни через 25, потому что Россия будет сражаться, пока Украина не будет ликвидирована. Европейцы и американцы сами себя поставили в такое положение, говоря, что Украину возьмут в НАТО после окончания войны. Это означает, что война не закончится никогда или закончится, когда Украина в нынешнем виде. То есть при нынешней ориентации на Запад, существовать не будет.- А тем временем на саммите НАТО приняла план, по которому в случае необходимости в Польшу будет переброшено 100 тысяч солдат стран альянса. Насколько это тревожная новость для нашей безопасности?- В случае необходимости, то есть в случае начала боевых действий между Польшей и Россией. Если НАТО поймет, что Украина коллапсирует, войска подходят если не ко Львову, то к Киеву, а правительство бежало, то в качестве демонстрации они могут перекинуть 100 тысяч в Польшу, чтобы продемонстрировать, что в Польшу лезть не стоит. Но Россия готова не лезть даже на Западную Украину в случае раздела Украины с Польшей.Переброска солдат возможна только в случае, если не возникает не гипотетическая, а 15-20 процентная вероятность войны между Россией и Польшей. Тогда страны НАТО будут перебрасывать войска, чтобы предотвратить даже небольшую вероятность конфликта с Россией.- Велика ли вероятность российско-польского столкновения?- Нам не нужна война с НАТО. Теоретически можно себе представить столкновение России и Польши на территории Украины. Но не сейчас. Об этом можно говорить на предпоследней стадии украинской трагедии. Пока до это далеко.- Вчера бойцы ЧВК "Вагнер" сдали Минобороны оружие, боеприпасы и тяжелую технику. На этом истории этой организации можно считать законченной?- История этой ЧВК под таким названием, наверно, да. А история Уткина, Пригожина, костяка этого братства, самой этой идеи не закончилась. "Вагнер" в своей основе будет сохранен. Возможно, из него будут образованы две или три компании. Может быть, это будет одна компания поменьше, а другие переименованы и распределены по другим местам.Оптимально, конечно, сохранить костяк "Вагнера", а оружие дело наживное. Оружие, которое сдали "вагнеровцы", они получили с марта прошлого года, когда прибыли в Россию. Вопрос не в оружии, а в кадрах, организации. Я бы не ставил на "Вагнере" крест. Очень дорогой в плане человеческой жизни опыт надо сохранять.- А почему, несмотря на все объективные проблемы в наших вооруженных силах, которые наверняка есть и которые иногда обсуждаются в публичном пространстве, ВСУ до сих пор не взяли Курск и Белгород?- Они могут собрать кулак и пойти на Белгород и даже. Может быть, взять его в какой-то момент. Но это приведет к обвалу на других фронтах, под Запорожьем и Донецком.Кроме того, взяв Белгород, они переведут войну в другое качество. И тут уже теоретические рассуждения про ядерные удары станут не теоретическими. И они из всего этого исходят. Я не говорю о том, что мы в ответ ударим по Украине, но в их представлении это будет так.Проблема в том, что разногласия в Минобороны и Генштаба утекают в публичную плоскость и становятся предметом спекуляций. Необходимость налаживания совместной работы, тем более после истории с Пригожиным и "Вагнером" является основной. Нам необходимо выстроить взаимопонимание среди высшего генеральского состава в ходе спецоперации. Все остальные проблемы со снарядами, контрбатарейной борьбой, отдыхом очень важны, но вторичны. Первично - это чувство командной работы, любые личные амбиции нужно оставлять на потом.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20230713/1047998222.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, петр акопов, всу, белгород, украина, саммит, нато, бен уоллес, владимир зеленский, чвк "вагнер", пригожин