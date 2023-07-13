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Вступить Украине в НАТО помешали США - замглавы МИД Польши
Вступить Украине в НАТО помешали США - замглавы МИД Польши - 13.07.2023 Украина.ру
Вступить Украине в НАТО помешали США - замглавы МИД Польши
Соединённые Штаты отказываются принимать Украину в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью PAP Stusio 13 июля
2023-07-13T15:47
2023-07-13T15:47
2023-07-13T15:47
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В НАТО отсутствует согласие по поводу членства Украины. В первую очередь, нет согласия со стороны США, заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик.12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после окончания конфликта.Отвечая на вопрос, почему Украина не получила статус кандидата в НАТО, он отметил, что это решение "стран, в основном играющих в НАТО".Замглавы МИД Польши отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе "был значимым и историческим", а Украина "уже одной ногой в НАТО".Муларчик прокомментировал и заявления украинской стороны о том, что саммит Альянса не дал ожидаемых гарантий Украине. По словам Муларчика, "продолжающийся конфликт сейчас препятствует вступлению Украины в НАТО".Ранее журналисты немецкого издания Bild писали, что именно Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, почему Украину не приняли в НАТО. "Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня", сказал Салливан.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, зарубежье, нато, украина, сша, германия
Новости, Польша, Зарубежье, НАТО, Украина, США, Германия
Вступить Украине в НАТО помешали США - замглавы МИД Польши
Соединённые Штаты отказываются принимать Украину в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью PAP Stusio 13 июля
В НАТО отсутствует согласие по поводу членства Украины. В первую очередь, нет согласия со стороны США, заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик.
12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после окончания конфликта.
Отвечая на вопрос, почему Украина не получила статус кандидата в НАТО, он отметил, что это решение "стран, в основном играющих в НАТО".
"Мы видим, что до сих пор нет согласия основных защитников (Украины в НАТО. – Ред.), в основном Соединенных Штатов", - сказал Муларчик
Замглавы МИД Польши отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе "был значимым и историческим", а Украина "уже одной ногой в НАТО".
Муларчик прокомментировал и заявления украинской стороны о том, что саммит Альянса не дал ожидаемых гарантий Украине. По словам Муларчика, "продолжающийся конфликт сейчас препятствует вступлению Украины в НАТО".
Ранее журналисты немецкого издания Bild писали, что именно Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, почему Украину не приняли в НАТО. "Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня", сказал Салливан.