https://ukraina.ru/20230713/1047998770.html

Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео

Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео - 13.07.2023 Украина.ру

Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео

Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян рассказал о том, кому выгодно прекращение зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и... Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T15:04

2023-07-13T15:04

2023-07-13T15:04

владимир ераносян

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

владимир зеленский

нато

зерно

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047999733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f880ec152d6d97b5bfaa1639a51a00ff.jpg.webp

Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян рассказал о том, кому выгодно прекращение зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и объяснил, зачем Владимир Зеленский уничтожил огромное количество украинцев, бросая их в бессмысленные атаки на российские укрепления. 0:45 – конец зерновой сделки: какие будут последствия для боевых действий? 7:15 - итоги саммита НАТО в Вильнюсе: что на самом деле получил Зеленский? 16:10 – кассетные боеприпасы для Украины: в чём опасность? 24:15 – итоги наступления ВСУ: зачем Зеленский убил огромное количество украинцев об российские укрепления?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир ераносян, видео, россия (рф), украина, сво, всу, владимир зеленский, нато, зерно, турция, боеприпасы, видео