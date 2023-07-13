Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео - 13.07.2023 Украина.ру
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Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео
Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео - 13.07.2023 Украина.ру
Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян рассказал о том, кому выгодно прекращение зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и... Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T15:04
2023-07-13T15:04
владимир ераносян
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
владимир зеленский
нато
зерно
турция
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Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян рассказал о том, кому выгодно прекращение зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и объяснил, зачем Владимир Зеленский уничтожил огромное количество украинцев, бросая их в бессмысленные атаки на российские укрепления. 0:45 – конец зерновой сделки: какие будут последствия для боевых действий? 7:15 - итоги саммита НАТО в Вильнюсе: что на самом деле получил Зеленский? 16:10 – кассетные боеприпасы для Украины: в чём опасность? 24:15 – итоги наступления ВСУ: зачем Зеленский убил огромное количество украинцев об российские укрепления?
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владимир ераносян, видео, россия (рф), украина, сво, всу, владимир зеленский, нато, зерно, турция, боеприпасы, видео
Владимир Ераносян, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский, НАТО, зерно, Турция, боеприпасы

Не Россия и не Турция: Ераносян рассказал, кому выгодно отменить зерновую сделку. Видео

15:04 13.07.2023
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян рассказал о том, кому выгодно прекращение зерновой сделки, подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и объяснил, зачем Владимир Зеленский уничтожил огромное количество украинцев, бросая их в бессмысленные атаки на российские укрепления.
0:45 – конец зерновой сделки: какие будут последствия для боевых действий?
7:15 - итоги саммита НАТО в Вильнюсе: что на самом деле получил Зеленский?
16:10 – кассетные боеприпасы для Украины: в чём опасность?
24:15 – итоги наступления ВСУ: зачем Зеленский убил огромное количество украинцев об российские укрепления?
 
Владимир ЕраносянВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУВладимир ЗеленскийНАТОзерноТурциябоеприпасы
 
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