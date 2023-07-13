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"Это не моя война". За что убили Олеся Бузину

"Это не моя война". За что убили Олеся Бузину - 13.07.2023 Украина.ру

"Это не моя война". За что убили Олеся Бузину

В четверг, 13 июля, писателю и публицисту Олесю Бузине исполнилось бы 54 года. Но его жизнь оборвалась 16 апреля 2015 года – писатель был застрелен двумя преступниками в масках возле подъезда своего дома в Киеве

2023-07-13T14:41

2023-07-13T14:41

2023-07-13T15:22

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По подозрению в совершении этого убийства правоохранители задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба позднее были отпущены из-под стражи под домашний арест, а затем практически стали частью украинской власти.Сами они свою причастность к убийству отрицают.ПомнитеМама Олеся Валентина Павловна Бузина обращалась ко всем, кто хранит память о её сыне."Хочу обратиться ко всем тем, кто помнит Олеся Бузину, кто ценит его талант. 16 апреля трагическая дата… день его гибели.Тяжело об этом говорить. Тяжело об этом даже думать, что Олеся нет среди нас, что его нет на планете Земля.Прошу всех вас помянуть его в этот день добрым словом.Храни вас, Господь!" — сказала она.В Киеве Олеся помнят, но есть и те, кто борется с любыми проявлениями памяти о нём.В июле 2015 года на доме, где жил Бузина, установили мемориальную доску. Но почти тут же эту доску демонтировали как незаконно установленную — сделали это два журналиста и активист."Это не моя война"Олесь многое предвидел. И в период, когда почти половина страны ещё пребывала либо в состоянии постмайданной эйфории и патриотического подъёма (уже шла война в Донбассе), либо в состоянии неведения, он говорил о формировании новой диктатуры."Незаметно для себя мы погружаемся в реальность новой диктатуры. Появляются темы, о которых "нельзя" говорить. И запреты, которые не рекомендуется нарушать. Внешне всё очень свободно", — говорил Бузина в ноябре 2014-го.Только не хотел верить, возможно, до какой степени это нельзя.Он же говорил свободно: эта война — гражданская, и почему она могла разгореться? Проблема в том, считал Бузина, что страна не знала сама себя.В качестве примера в интервью российскому телевидению приводил батальон "Прикарпатье" — съездили на войну, и большинство, наверное, впервые попали на Донбасс…Бузина добавлял: а у него, объездившего всю Украину, просто в голове не укладывается, как можно обстреливать Донецк, разрушать Луганск — эти его любимые города, одни из любимых.Рассказывал: вот говорят, что тут правит хунта, но ему дают говорить то, что он считает нужным сказать. И он печатал в газете "Сегодня" колонки, одна из которых заканчивалась словами: "даже Сатана не поможет выиграть эту войну, потому что это война Украины против Украины, это война славян против славян, это война русских против русских, украинцев против украинцев"."Я участвовать в этой войне не могу, это не моя война", — сказал Бузина.Но, как мы знаем теперь, война эта очень скоро до него добралась. В сущности Олесь погиб на войне, и он погиб за правое дело. За сохранение в себе человечности и непризнание за кем-либо права убивать. Как он говорил, "гражданская война уничтожает ещё и душу"."Палачи сегодня в чести"Дальнейшее известно. Журналиста подкараулили и расстреляли у его дома на улице Дегтяревской. Накануне личные данные Олеся Бузины, в том числе адрес, были обнародованы на скандально известном сайте "Миротворец" (сайт функционирует и по сей день).Можно было бы сказать, что это для нас было как гром среди ясного неба, но нет, украинское небо было давно уже затянуто дымом и гарью. И всё же…В июне 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о раскрытии преступления и о задержании подозреваемых. О заказчиках, понятно, речи не было.Впоследствии выдвигались различные версии, в том числе и версия, согласно которой к убийству будто бы причастны агенты спецслужб. Как бы то ни было, убийство это политическое.Бузина в своих книгах и статьях четко показал бесчеловечность и бесперспективность нацизма, его несовместимость с русским культурным кодом, потому-то его и избрала в качестве сакральной жертвы фашиствующая власть, говорила киевская журналистка Елена Маркосян.И с этим трудно не согласиться.О расследовании написано много, ограничимся констатацией факта: убийцы, кто бы они ни были, до сих пор не наказаны так, как должно, — в судебном порядке. Случится ли это в обозримом будущем? Не будем гадать, но надежды на это мало."Если не виноваты эти двое, Медведько и Полищук, докажите и отпустите их, — говорила мама Олеся Валентина Бузина в октябре 2019 года. — Я же не настаиваю. Я же их не искала. Министр внутренних дел сказал на весь мир — это они. Так обратитесь к министру, пусть он опровергнет теперь. А мне не страшно. Я ничего не боюсь. А если они меня убьют, они мне услугу сделают. У меня уже сил нет, здоровья нет".Не всем жаль Олеся. Ненависть — она ведь тоже убивает душу."Учитель украинского языка в школе у моей дочери рассказала детям на уроке, что убить "этого подонка Бузину" следовало давно, потому что он "ненавидел Украину", — рассказывал на своей странице в соцсети украинский политик Василий Волга.По его словам, "Это была показательная казнь. Убийц арестовали, но практически тут же отпустили. Встречали их из тюрьмы, как и положено это в стране-убийце встречать самых знаменитых её заплечных дел мастеров, — с музыкой, флагами и цветами.Палачи сегодня в чести"."Право на справедливость"Мониторинговая миссия ООН по правам человека ещё в апреле 2020 года выступила с обращением к судебным органам Украины, призвав ускорить рассмотрение уголовного дела против лиц, обвиняемых в убийстве Олеся Бузины.В обнародованном тогда заявлении пресс-службы миссии отмечалось, в частности, что понадобилось целых два с половиной года, чтобы завершить расследование в отношении двух подозреваемых в убийстве Бузины и направить дело в суд."Эксперты ООН дали понять, что внимательно следят за ходом расследования на протяжении нескольких лет и наблюдали попытки вмешательства третьих лиц в независимость судей, а также неоправданные задержки самого процесса", — писала по этому поводу "Российская газета".В заявлении также отмечался тот факт, что существенного прогресса в завершении судебного разбирательства по-прежнему достигнуто не было, а сам процесс был возобновлен только в августе 2019 года.Мониторинговая миссия ООН призвала ускорить судебное разбирательство, напомнив, что "семья жертвы имеет право на справедливость".К сожалению, после 2014 года такого права огромное большинство украинцев лишено.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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