Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве

Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками

Как ведётся психоисторическая война на территории бывшей независимой Украины, которую ныне в просторечии часто называют: "страна б/у", а если сказать попросту - колония Запада.