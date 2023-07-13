Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве - 13.07.2023 Украина.ру
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Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве
Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве - 13.07.2023 Украина.ру
Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве
Власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Об этом сообщил 13 июля в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков
2023-07-13T14:27
2023-07-13T14:27
родина-мать
декоммунизация
новости
украина
герб
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"Сегодня Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - написал он.Работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа, когда в стране отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.). Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
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родина-мать, декоммунизация, новости, украина, герб
Родина-мать, декоммунизация, Новости, Украина, герб

Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве

14:27 13.07.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Об этом сообщил 13 июля в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков
"Сегодня Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - написал он.
Работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа, когда в стране отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.). Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
- РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13:56
Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятникамиКак ведётся психоисторическая война на территории бывшей независимой Украины, которую ныне в просторечии часто называют: "страна б/у", а если сказать попросту - колония Запада.
 
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