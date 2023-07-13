https://ukraina.ru/20230713/1047996695.html

Убийство экс-командира подлодки "Краснодар": как заслуженный каратист Украины превратился в киллера

Убийство экс-командира подлодки "Краснодар": как заслуженный каратист Украины превратился в киллера - 13.07.2023 Украина.ру

Убийство экс-командира подлодки "Краснодар": как заслуженный каратист Украины превратился в киллера

В понедельник, 10 июля, в Краснодаре был застрелен бывший подводник, замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Уже на следующий день правоохранители задержали исполнителя убийства — экс-президента федерации карате Украины Сергея Денисенко. Издание Украина.ру собрало все, что известно об этом преступлении

2023-07-13T14:10

2023-07-13T14:10

2023-07-13T15:55

эксклюзив

украина

россия (рф)

убийство

краснодар

подлодка

каратэ

сергей денисенко

станислав ржицкий

главное управление разведки украины (гур)

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Смертельная пробежкаРжицкий был застрелен в ходе утренней пробежки, киллер выпустил в него четыре пули, которые попали в спину и грудь жертвы.Убийца скрылся, а сам момент преступления не попал на камеры видеонаблюдения.Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Убийство».В СМИ появились предположения, что за этим может стоять Украина, а именно Главное управление разведки (ГУР) при Минобороны страны.Почему Ржицкий?Уроженец Петропавловска-Камчатского, капитан второго ранга Станислав Ржицкий с 2016 года был командиром подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота, проживал в Севастополе.После ухода в запас перебрался в Краснодар, где стал заместителем главы отдела по мобилизационной работе местной мэрии. Регулярно выступал в СМИ.Украинская пресса и телеграм-каналы растиражировали версию, согласно которой Ржицкий причастен к пуску высокоточных ракет «Калибр» по военным объектам в Виннице в прошлом году, которые осуществлялись с подлодки «Краснодар».Это утверждение перекочевало на страницу Ржицкого на скандальном украинском сайте «Миротворец», где его имя фигурировало еще со времен воссоединения Крыма с РФ.Как завил телеграм-каналу Baza отец погибшего, его сын не принимал участия в СВО, а из флота ушел в августе 2022 года.Поимка киллераНа следующий день после убийства правоохранительные органы задержали исполнителя — им оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. Его поймали в Туапсе, куда он успел сбежать из Краснодара. Как пишет телеграм-канал «112», в Туапсе киллер планировал пересидеть несколько дней, после чего через Турцию добраться до Швейцарии, билеты на самолет были найдены при нем же.По информации СК, при обыске у Денисенко был также найден пистолет с глушителем.В четверг, 13 июля, Следственный комитет опубликовал видео с допроса Денисенко. Он признался в совершении преступления и заявил о раскаянии.Каратист из Бучи* Соцсеть запрещена в РФни и фамилии подозреваемого журналисты выяснили детали его биографии.На странице мужчины в Facebook* сказано, что он родился в Сумах. Окончил Хмельницкий технологический университет Подолья и Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко, после чего связал свою жизнь с единоборствами, а именно с карате.В СМИ убийцу Ржицкого называют бывшим президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Он имеет звания заслуженного тренера Украины, мастера спорта, обладает восьмым даном и черным поясом.Как пишет телеграм-канал Mash, до отъезда Денисенко проживал в Буче Киевской области. Именно там сделаны последние фотографии каратиста, попавшие в публичный доступ. Они датированы октябрем прошлого года. Место действия — фестиваль карате в той самой Буче, которую украинские власти сделали своеобразным местом «паломничества» после распиаренного фейка о будто бы имевших место в этом городе зверствах российской армии весной 2022 года.На кадрах запечатлено вручение наград и благодарственных грамот от командования морской пехоты, среди лауреатов и выступающих — Денисенко. Примечательно, что рядом с ним на церемонии стоит парамедик «Азова»** Юлия Паевская («Тайра»), захваченная в плен в Мариуполе и в последующем возвращенная на Украину.Вероятнее всего, именно осенью прошлого года Денисенко выехал в Россию. Тогда же, пишет Mash, началось планирование покушение на Ржицкого. По разным данным, будущий убийца то ли уже имел российский паспорт, то ли подал документы на его получение. На Кубань, уточняет канал, Денисенко якобы приехал чтобы быть ближе к дочери, проживавшей в Туапсе.Несмотря на признания Денисенко в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, в интернете идут споры о мотивах заслуженного каратиста.Российские журналисты нашли нескольких человек из мира единоборств, которые хорошо знали задержанного украинца. Они сходятся во мнении, что Денисенко не тот человек, который мог по собственной инициативе пойти на роль хладнокровного убийцы.По данным телеграм-канала Mash, Денисенко приехал в РФ по личным обстоятельствам, однако там его начали умело обрабатывать через мессенджеры украинские спецслужбы, подталкивая к сотрудничеству.Этой версии противоречит участие Денисенко в мероприятиях под эгидой ВСУ (фестиваль в Буче), общение с видными боевиками и странный переезд в Россию сразу после этого. Также пока неясно, откуда он получил пистолет с глушителем, кто курировал его и помогал ему организовывать покушение непосредственно в РФ.Так или иначе, убийство Ржицкого стало еще одним громким терактом Украины на российской территории.* Соцсеть запрещена в РФ** Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230711/1047929992.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия (рф), убийство, краснодар, подлодка, каратэ, сергей денисенко, станислав ржицкий, главное управление разведки украины (гур), тайра