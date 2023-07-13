https://ukraina.ru/20230713/1047996561.html

Верховная рада легализовала медицинский каннабис в первом чтении

Верховная рада легализовала медицинский каннабис в первом чтении - 13.07.2023 Украина.ру

Верховная рада легализовала медицинский каннабис в первом чтении

Законопроект о легализации медицинского каннабиса принят Верховной Радой Украины в первом чтении, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2023-07-13T14:04

2023-07-13T14:04

2023-07-13T14:04

новости

украина

владимир зеленский

верховная рада

каннабис

легализация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102941/61/1029416158_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fe291c97f48baf946d9c43a980e498e.jpg

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За принятие законопроекта проголосовали 268 из 341 депутатов, сообщил Железняк.От партии "Слуга народа" законопроект поддержали 183 депутата, "Европейская солидарность" - 10, "Голос" - 19, "Восстановлении Украины" - 11 голосов, "Доверие" - 12, "За будущее" - 8, "Платформа за жизнь" - 16, "Батькивщина" - 1 голос.Против законопроекта проголосовали 17 депутатов.Накануне Всеукраинский совет церквей призвал Верховную Раду отклонить данный законопроект, как так каннабис - это наркотическое вещество, употребление которого несет те же риски, что и употребление других наркотиков. В Церковном совете сравнили пользу от лечения "медицинским каннабисом" с пользой потребления "медицинского спирта".Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.

https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, каннабис, легализация