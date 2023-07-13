Верховная рада легализовала медицинский каннабис в первом чтении
Законопроект о легализации медицинского каннабиса принят Верховной Радой Украины в первом чтении, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За принятие законопроекта проголосовали 268 из 341 депутатов, сообщил Железняк.
От партии "Слуга народа" законопроект поддержали 183 депутата, "Европейская солидарность" - 10, "Голос" - 19, "Восстановлении Украины" - 11 голосов, "Доверие" - 12, "За будущее" - 8, "Платформа за жизнь" - 16, "Батькивщина" - 1 голос.
От партии "Слуга народа" законопроект поддержали 183 депутата, "Европейская солидарность" - 10, "Голос" - 19, "Восстановлении Украины" - 11 голосов, "Доверие" - 12, "За будущее" - 8, "Платформа за жизнь" - 16, "Батькивщина" - 1 голос.
Против законопроекта проголосовали 17 депутатов.
Накануне Всеукраинский совет церквей призвал Верховную Раду отклонить данный законопроект, как так каннабис - это наркотическое вещество, употребление которого несет те же риски, что и употребление других наркотиков. В Церковном совете сравнили пользу от лечения "медицинским каннабисом" с пользой потребления "медицинского спирта".
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.
28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.
28 июня, 15:07"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабисВладимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях