https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром - 13.07.2023 Украина.ру
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 июля осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, передает телеканал Sky News
2023-07-13T14:03
2023-07-13T14:03
2023-07-13T14:03
бен уоллес
новости
владимир зеленский
зарубежье
британия
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"Я не считаю, что этот сарказм здоровый", - сказал Пристайко.По словам посла, не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение.По его словам, Украина нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать "за нее", Киев только просит технику.Ранее Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя его заявление, сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
https://ukraina.ru/20230712/1047967847.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бен уоллес, новости, владимир зеленский, зарубежье, британия
Бен Уоллес, Новости, Владимир Зеленский, Зарубежье, Британия
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 июля осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, передает телеканал Sky News
"Я не считаю, что этот сарказм здоровый", - сказал Пристайко.
По словам посла, не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение.
"Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен (Уоллес - ред.) может позвонить мне и рассказать всё, что хочет", - отметил Пристайко.
По его словам, Украина нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать "за нее", Киев только просит технику.
Ранее Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя его заявление, сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.