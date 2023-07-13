https://ukraina.ru/20230713/1047995234.html

Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками

Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками - 13.07.2023 Украина.ру

Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками

Как ведётся психоисторическая война на территории бывшей Украины, которую ныне в просторечии часто называют: страна "б/у", а если сказать попросту - колония Запада.

2023-07-13T13:56

2023-07-13T13:56

2023-07-13T13:56

эксклюзив

украина

киев

ссср

сша

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Независимость США в КиевеС помпой недавно отпраздновали день Независимости США в столице Украины Киеве.Кое-что было даже круче, чем в день празднования "независимости" самой Украины.Для своих основных руководителей, из так называемого "вашингтонского обкома", украинские власти устроили шоу с подсветкой на фигуре "Родины - матери" над Днепром.Флаг США был спроектирован на фигуру Родины, которая символизирует победу народов СССР над фашизмом.При этом на щите Родины - матери прекрасно виден герб СССР. Особенно хорошо он виден при подсветке памятника. Это настолько было очевидно, что власти в очередной раз озаботились "отбитием" герба СССР со щита Родины.Как же убрать герб?Но это задача не из простых, опасная для всего сооружения. Однако Герб Советского союза так ненавистен сегодняшним властям, что они готовы пойти на это, даже ценой уничтожения Родины и всего комплекса музея Отечественной войны, частью которого она является.Кстати, эта статуя - пятая по величине в мире.Родину - мать в Киеве спроектировал скульптор Евгений Вучетич, автор фигуры Солдата - освободителя в Трептов -парке в Берлине и комплекса Родина - мать в Волгограде.Щит и мечДело в том, что щит весом 13 тонн имеет размеры 13 на 8 метров. А меч, который находится в руке статуи, имеет длину в 16 метров и вес в 9 тонн. Меч, кстати, во время строительства укоротили. Он должен был иметь длину 28 метров. Но после расчетов по балансировке статуи пришлось от этой длины отказаться.Если убрать какой-то из элементов статуи, баланс, совершенно очевидно, будет нарушен. Если даже просто начать работы по "отбитию" герба, баланс будет нарушен. И гигантская статуя весом в 530 тонн легко может наклониться и даже упасть.Поэтому очень хочется убрать ненавистный герб, и заменить его (на "Тризуб", конечно), но никак пока не придумают решения.А высота "Родины" в 102 метра делает всю операцию по "декоммунизации" очень сложной.Родина - мать сопротивляется. Спасибо советским инженерам!Леонид Макарович в латексеА если ещё учесть, сколько жертв уже есть на Украине от борьбы с обычными памятниками. Погибали рабочие и сами идейные "декоммунизаторы". Родина легко может привести к травмам тех, кто попытается что-то уничтожить на ее щите.Но для людей, которые умудрились отпилить переднюю ногу коня на памятнике командиру Щорсу, ничего невозможного нет. Зачем отпилили? Ну чтобы хоть что-то отпилить. Разумного ответа, конечно, нет.Красный командир вызывал непреодолимую злобу и желание, естественно, разрушить памятник в центре Киева на бульваре Шевченко.Но памятник Щорсу - "культурное наследие". Даже мэрия Кличко вынуждена была защищать Щорса.Поэтому институт памяти в Киеве анонсировал, что Щорса укутают каким-то образом в черный латекс и это будет "Черный всадник", символ советской власти. Но что-то, правда, потом застопорилось.Интересное решение. Даже жаль, что у них не получилось с латексом. Тем более, что лицо Щорса ваяли с первого президента Украины Леонида Кравчука.Кравчук сам неоднократно об этом рассказывал. В молодости он был такой ничего себе "легинь" (парень) и его пригласили позировать для памятника Щорсу.Представляете конную статую, у всадника лицо Леонида Макаровича Кравчука, и все это в чёрном латексе? Фантазии не хватает вообразить, честно говоря.Но в итоге памятник задрапировали, авантюру с латексом отложили. Ногу коня не вернули, и не вернут, конечно. Ломать - не строить, как говорится.Теперь у них новая цель. Скоро, скоро, обещают в пропагандистских роликах, Родина - мать "лишится советского клейма".Как же их корёжит! А сделать ничего не могут.Чем не угодила Дружба народов?Кстати, бульвар Дружбы народов, который вел к статуе Родины - матери, недавно переименовали. Теперь он носит имя националиста Михновского.Чем не угодила Дружба народов? Совершенно очевидно, чем.Имя Михновского - это имя националиста, придумавшего "заповеди украинца":"Все люди - твои братья. Но москали, ляхи, угры, румыны и евреи - это враги нашего народа.Украина для украинцев!Везде и всегда употребляй украинский язык.Не бери жены из чужеземцев".И так далее.Кстати, судьба самого Михновского была трагичной. Он полностью разочаровался в "украинской элите", уехал в Краснодар, пытался сесть на корабль с деникинцами, но его не взяли, так как он был известен как "враг России". Потом он вернулся всё-таки в Киев, и покончил жизнь самоубийством.Хорошее имя для бульвара! Самоубийственное.Переименован и сам музей, который ранее назывался Музей истории Великой Отечественной войны. Теперь это - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.Как аккуратно все поменяли. Уже нет Отечественной войны. Есть вторая мировая. Уже нет братства народов и великой страны - СССР. Есть Украина, которая как-то сама, видимо, воевала? Без СССР? Или имеются в виду бандеровцы в схронах, десятками тысяч истреблявшие мирных жителей.И дружбы народов, конечно, тоже не может быть. "Украина для украинцев!" Но не для всех, а только для расово правильных (смотри выше "тезисы Михновского"). Война смысловВсё это - элементы психоисторической войны.По выражению нашего известного историка Андрея Ильича Фурсова, психоисторическая война распространяется, в первую очередь, на историю, знание и понимание прошлого. Цель - посадить противника на ложный информпоток, лишить его собственных смыслов и ценностей. Идёт война смыслов.Отсюда эта жажда всё переименовать, разрушить, смыслы переформулировать, историю переписать.Это "метафизическая война", без победы в которой, как считает Андрей Ильич, невозможна победа физическая.Поэтому так торопятся уничтожить в Киеве все следы великой советской цивилизации.Но не получается. И не получится, как бы они этого не хотели.Просто Киев сейчас в оккупации. Временно. Так уже было в годы Отечественной войны. Оккупационные власти старались тогда, стараются и сейчас.А Родина - мать, будем надеяться, устоит.

https://ukraina.ru/20230705/1047804493.html

https://ukraina.ru/20230622/1047466682.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, ссср, сша