Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Президент США Джо Байден — глубоко больной и несчастный человек, ему нужно предложить медпомощь по международной линии. Таким мнением поделился 13 июля председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пленарном заседании парламента, передает телеграм-канал "Дума ТВ"
В США нет хороших врачей, которые могли бы помочь Байдену с его заболеваниями, заявил Володин. Он предложил Байдену обратиться в клинику в России.
"В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты", - заверил Володин.
"Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему. Это будет гуманно и своевременно", - призвал он.
Председатель Госдумы указал, что Европа заболела теми же заболеваниями, что и президент США, симптомы одинаковые.
Председатель Госдумы указал, что Европа заболела теми же заболеваниями, что и президент США, симптомы одинаковые.
Вчера, 17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракетНа полях саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News