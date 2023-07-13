https://ukraina.ru/20230713/1047994457.html

Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье

Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье - 13.07.2023 Украина.ру

Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье

Президент США Джо Байден — глубоко больной и несчастный человек, ему нужно предложить медпомощь по международной линии. Таким мнением поделился 13 июля председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пленарном заседании парламента, передает телеграм-канал "Дума ТВ"

2023-07-13T13:24

2023-07-13T13:24

2023-07-13T13:24

джо байден

сша

зарубежье

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В США нет хороших врачей, которые могли бы помочь Байдену с его заболеваниями, заявил Володин. Он предложил Байдену обратиться в клинику в России."Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему. Это будет гуманно и своевременно", - призвал он.Председатель Госдумы указал, что Европа заболела теми же заболеваниями, что и президент США, симптомы одинаковые.

https://ukraina.ru/20230712/1047972597.html

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джо байден, сша, зарубежье, вячеслав володин, новости, здоровье