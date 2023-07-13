Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье - 13.07.2023 Украина.ру
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Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье
Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье - 13.07.2023 Украина.ру
Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье
Президент США Джо Байден — глубоко больной и несчастный человек, ему нужно предложить медпомощь по международной линии. Таким мнением поделился 13 июля председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пленарном заседании парламента, передает телеграм-канал "Дума ТВ"
2023-07-13T13:24
2023-07-13T13:24
джо байден
сша
зарубежье
вячеслав володин
новости
здоровье
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В США нет хороших врачей, которые могли бы помочь Байдену с его заболеваниями, заявил Володин. Он предложил Байдену обратиться в клинику в России."Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему. Это будет гуманно и своевременно", - призвал он.Председатель Госдумы указал, что Европа заболела теми же заболеваниями, что и президент США, симптомы одинаковые.
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джо байден, сша, зарубежье, вячеслав володин, новости, здоровье
Джо Байден, США, Зарубежье, Вячеслав Володин, Новости, Здоровье

Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье

13:24 13.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Президент США Джо Байден — глубоко больной и несчастный человек, ему нужно предложить медпомощь по международной линии. Таким мнением поделился 13 июля председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пленарном заседании парламента, передает телеграм-канал "Дума ТВ"
В США нет хороших врачей, которые могли бы помочь Байдену с его заболеваниями, заявил Володин. Он предложил Байдену обратиться в клинику в России.

"В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты", - заверил Володин.

"Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему. Это будет гуманно и своевременно", - призвал он.

Председатель Госдумы указал, что Европа заболела теми же заболеваниями, что и президент США, симптомы одинаковые.
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Джо БайденСШАЗарубежьеВячеслав ВолодинНовостиЗдоровье
 
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