https://ukraina.ru/20230713/1047994140.html
ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters - 13.07.2023 Украина.ру
ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил продлить зерновую сделку в обмен на подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники
2023-07-13T13:22
2023-07-13T13:22
2023-07-13T13:22
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антониу гутерреш
владимир путин
зерновая сделка
стефан дюжаррик
россельхозбанк
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку и дать время ЕС на подключение дочерней компании "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT, пишут журналистыРоссия не согласна на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, так как требования от отправке российского зерна и удобрений за рубеж не были выполнены.Москва также требует переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT. Банк включили в пакет антироссийских санкций и отключили от системы в июне 2022 года.Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 11 июля генсек ООН направил Путину письмо с предложением дальнейших действий "по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и обеспечению продолжения поставок украинского зерна по Черному морю".Издание сообщило, что официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase & Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, заручившись заверениями правительства США.ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце высокопоставленный представитель ООН по вопросам торговли.3 июля газета FinancialTimes сообщила, что в ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.
https://ukraina.ru/20230712/1047956610.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, оон, россия (рф), антониу гутерреш, владимир путин, зерновая сделка, стефан дюжаррик, россельхозбанк, swift
Новости, Зарубежье, ООН, Россия (РФ), Антониу Гутерреш, Владимир Путин, зерновая сделка, Стефан Дюжаррик, Россельхозбанк, SWIFT
ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил продлить зерновую сделку в обмен на подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку и дать время ЕС на подключение дочерней компании "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT, пишут журналисты
Россия не согласна на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, так как требования от отправке российского зерна и удобрений за рубеж не были выполнены.
Москва также требует переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT. Банк включили в пакет антироссийских санкций и отключили от системы в июне 2022 года.
"Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила продлить сделку по черноморскому зерну на несколько месяцев, дав ЕС время подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT", - сообщили Reuters два источника, знакомых с ходом обсуждений.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 11 июля генсек ООН направил Путину письмо с предложением дальнейших действий "по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и обеспечению продолжения поставок украинского зерна по Черному морю".
Издание сообщило, что официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase & Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, заручившись заверениями правительства США.
ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце высокопоставленный представитель ООН по вопросам торговли.
3 июля газета FinancialTimes сообщила, что в ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.