ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters - 13.07.2023 Украина.ру
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ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters - 13.07.2023 Украина.ру
ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил продлить зерновую сделку в обмен на подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники
2023-07-13T13:22
2023-07-13T13:22
новости
зарубежье
оон
россия (рф)
антониу гутерреш
владимир путин
зерновая сделка
стефан дюжаррик
россельхозбанк
swift
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку и дать время ЕС на подключение дочерней компании "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT, пишут журналистыРоссия не согласна на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, так как требования от отправке российского зерна и удобрений за рубеж не были выполнены.Москва также требует переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT. Банк включили в пакет антироссийских санкций и отключили от системы в июне 2022 года.Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 11 июля генсек ООН направил Путину письмо с предложением дальнейших действий "по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и обеспечению продолжения поставок украинского зерна по Черному морю".Издание сообщило, что официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase &amp; Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, заручившись заверениями правительства США.ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце высокопоставленный представитель ООН по вопросам торговли.3 июля газета FinancialTimes сообщила, что в ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.
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новости, зарубежье, оон, россия (рф), антониу гутерреш, владимир путин, зерновая сделка, стефан дюжаррик, россельхозбанк, swift
Новости, Зарубежье, ООН, Россия (РФ), Антониу Гутерреш, Владимир Путин, зерновая сделка, Стефан Дюжаррик, Россельхозбанк, SWIFT

ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters

13:22 13.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй
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© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил продлить зерновую сделку в обмен на подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку и дать время ЕС на подключение дочерней компании "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT, пишут журналисты
Россия не согласна на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, так как требования от отправке российского зерна и удобрений за рубеж не были выполнены.
Москва также требует переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT. Банк включили в пакет антироссийских санкций и отключили от системы в июне 2022 года.
"Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила продлить сделку по черноморскому зерну на несколько месяцев, дав ЕС время подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT", - сообщили Reuters два источника, знакомых с ходом обсуждений.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 11 июля генсек ООН направил Путину письмо с предложением дальнейших действий "по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и обеспечению продолжения поставок украинского зерна по Черному морю".
Издание сообщило, что официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase & Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, заручившись заверениями правительства США.
ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце высокопоставленный представитель ООН по вопросам торговли.
3 июля газета FinancialTimes сообщила, что в ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 04:25
Продлевать или нет? Кому выгодна черноморская зерновая сделкаНа этой неделе украинские политики и западные СМИ уделяют особое внимание не только саммиту НАТО, который не оправдал надежд Зеленского. Куда больше Запад и руководство Украины волнует перспектива продления зерновой сделки, действие которой на днях истекает, а также прогнозы на украинский урожай зерновых
 
НовостиЗарубежьеООНРоссия (РФ)Антониу ГутеррешВладимир Путинзерновая сделкаСтефан ДюжаррикРоссельхозбанкSWIFT
 
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