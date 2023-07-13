https://ukraina.ru/20230713/1047994140.html

ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters

ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters - 13.07.2023 Украина.ру

ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил продлить зерновую сделку в обмен на подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники

2023-07-13T13:22

2023-07-13T13:22

2023-07-13T13:22

новости

зарубежье

оон

россия (рф)

антониу гутерреш

владимир путин

зерновая сделка

стефан дюжаррик

россельхозбанк

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/34/1020973401_0:0:2746:1545_1920x0_80_0_0_0b24168f26516558251de002bfde0277.jpg

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина продлить зерновую сделку и дать время ЕС на подключение дочерней компании "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT, пишут журналистыРоссия не согласна на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, так как требования от отправке российского зерна и удобрений за рубеж не были выполнены.Москва также требует переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT. Банк включили в пакет антироссийских санкций и отключили от системы в июне 2022 года.Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 11 июля генсек ООН направил Путину письмо с предложением дальнейших действий "по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и обеспечению продолжения поставок украинского зерна по Черному морю".Издание сообщило, что официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase & Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, заручившись заверениями правительства США.ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку, сообщил агентству Reuters в прошлом месяце высокопоставленный представитель ООН по вопросам торговли.3 июля газета FinancialTimes сообщила, что в ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.

https://ukraina.ru/20230712/1047956610.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, оон, россия (рф), антониу гутерреш, владимир путин, зерновая сделка, стефан дюжаррик, россельхозбанк, swift