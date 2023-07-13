https://ukraina.ru/20230713/1047993872.html

Всеукраинский совет церквей призвал Раду отклонить закон о каннабисе

Всеукраинский совет церквей призвал Раду отклонить закон о каннабисе - 13.07.2023 Украина.ру

Всеукраинский совет церквей призвал Раду отклонить закон о каннабисе

Всеукраинский совет церквей 12 июля призвал Верховную Раду и Кабмин страны отклонить законопроект № 7457 от 10.06.2022 года о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, говорится на сайте Украинской православной церкви

2023-07-13T13:15

2023-07-13T13:15

2023-07-13T13:15

каннабис

церковь

новости

украина

наркотики

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Церковный совет указал, что каннабис - это наркотическое вещество, употребление которого несет те же риски, что и употребление других наркотиков.В совете подчеркнули, что легализация использования каннабиса в стране может создать ложное представление, прежде всего у подростков и молодежи, о якобы безопасности и законности употребления каннабиса как "медицинского препарата"."Государство... просто не сможет надлежащим образом проконтролировать огромный объем наркотического сырья и препаратов, который дополнительно возникнет в случае принятия законопроекта, не сможет эффективно остановить распространение "легализованной" наркомании", - говорится в заявлении. Совет назвал законопроект "преимущественно о бизнесе на наркотиках, а не о медицине и заботе о пострадавших".В связи с этим Всеукраинский совет церквей призвал Верховную Раду и Кабинет Министров снять с рассмотрения и отклонить законопроект.В случае принятия законопроекта совет просит президента Украины Владимира Зеленского применить к нему право "вето", чтобы предотвратить губительные для общества последствия, когда под видом медицинской помощи будет создаваться база для распространения наркомании.Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса на Украине продолжается несколько лет. Еще в 2014 году соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента тогдашним министром здравоохранения Олегом Мусием, но поддержки не получил.Попытка исключить медицинский каннабис из реестра наркотических веществ предпринималась в Верховной Раде в середине 2021 года, но тоже оказалась провальной. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал переработать инициативу и вернуться к ней позже.В июне этого года президент Украины выступил за легализацию в стране лекарственных препаратов на основе каннабисаВ российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, подписанной президентом Владимиром Путиным 23 ноября 2020 года, говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности России.

https://ukraina.ru/20230704/1047771604.html

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каннабис, церковь, новости, украина, наркотики