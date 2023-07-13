https://ukraina.ru/20230713/1047993426.html

Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июля

Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июля - 13.07.2023 Украина.ру

Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июля

В Феодосии прогремел взрыв, в Курской области задержали работавших на Украину диверсантов. Украина продолжает наносить удары по регионам России

2023-07-13T13:00

2023-07-13T13:00

2023-07-13T13:39

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 56 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, на Горловском — 13 обстрелов из артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 362 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Заветное Желание«Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка и ранее освобожденном Заветном Желании», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено 21 жилое домостроение в Петровском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 38 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили 5 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой выпустили 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки выпустили 6 снарядов калибром 152 мм, по Гольмовскому — 16 снарядов калибром 152 мм.По данным издания «Таврия. Новости Херсонской области» ВСУ выпустили по территории этого региона России 53 снаряда из ствольной артиллерии.«Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 32; Казачьи Лагеря — 7; Крынки — 9; Подстепное — 5», — отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Раденск, Саги.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как сообщил журналистам представитель оперативных служб Запорожской области, при обстреле со стороны украинских боевиков села Тарасовка в Запорожской области погиб ребёнок.«Вечером 12 июля боевики нацистского киевского режима обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребёнок, ученик четвёртого класса. Подробности уточняются», — заявил представитель ведомства.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 13 июля опубликовал у себя в телеграм-канале сводку обстрелов со стороны ВСУ за предыдущие сутки.«В Белгородском районе по хутору Варишкин выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — 3. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. <...> В Валуйском городском округе из миномёта обстреляно село Новопетровка — зафиксировано 6 прилётов», — написал Гладков.Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в Грайворонском горокруге по окраине села Козинка выпущено 11 миномётных снарядов. Под миномётный обстрел попали окраины сел Сподарюшино и Рождественка — зафиксировано 14 и 2 прилета соответственно. Также по окраине села Мокрая Орловка выпущено 11 артиллерийских снарядов. Была повреждена линия электропередачи. В результате под временное отключение электроэнергии попали три села — Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе. Подачу электроэнергии оперативно восстановили. Во всех случаях пострадавших не было."В Краснояружском районе по окраине села Графовка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением предплечья, руки и грудной клетки. Доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела в селе Графовка повреждена линия электропередачи, которую к данному моменту восстановили. Также под обстрел попала окраина села Репяховка. Били из артиллерии – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших нет. Осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании. По окраине села Староселье выпущено 6 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий", - также сообщил Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли хуторы Марьино и Панков – на каждый пришлось по 6 прилётов. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Взрыв в ФеодосииВ Феодосии во дворе многоэтажного дома взорвался мопед, сообщил РИА "Новости" руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов."Сегодня (12 июля — Ред.) вечером во дворе многоквартирного дома взорвался мопед. От взрывной волны во внутренней части двора практически во всем доме вылетали оконные стекла. Запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров. Взрыв произошел с использованием взрывчатых веществ и поражающих элементов. На кого он был направлен, предстоит выяснить следствию", - заявил ТалиповСам он проживает в одной из квартир многоэтажки, где произошел взрыв.По его мнению, взрыв был спланирован и является либо покушением на убийство, либо терактом. При этом Талипов подчеркнул, что продолжит оказывать помощь бойцам в зоне спецоперации."Случившееся лишний раз доказывает, что наше дело правое и нас никакими мопедами не запугать", - подчеркнул общественник.Телеграм-канал SHOT распространил видео взрыва, а также его последствий.Как сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома РФ, следователи работают на месте происшествия во дворе многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время в результате происшествия был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в ведомстве.По поручению руководства крымского управления СК РФ, в Феодосию выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств.Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего.Позже телеграм-канал SHOT сообщил, что, по его информации, взрыв прогремел около 19:00 12 июля."По нашей информации, неизвестные подложили взрывчатку в транспортное средство, припаркованное во дворе на улице Земской, которая сдетонировала около 19:00. Пострадали две пожилые женщины: у 85-летней пенсионерки — рваные раны голеней, а у 61-летней — осколочные ранения живота", - отмечалось в сообщении.Расследование продолжается.Диверсанты под КурскомВ Курской области задержали членов преступной группы, передававших сведения о военных объектах Украине, сообщила ФСБ."Пресечена <...> деятельность <...> российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона", — говорилось в пресс-релизе.По данным ФСБ, передаваемые сведения могли использоваться для проведения диверсий и терактов, ракетных ударов и атак дронов в районах следования военной техники.В отношении задержанных возбудили дело по статьям "Госизмена" и "Приготовление к диверсии". У них изъяли спецприспособления, которые им передал представитель Вооружённых сил Украины, и средств связи с инструкциями по выполнению заданий, кПодозреваемых арестовали. Они дают признательные показания.

https://ukraina.ru/20230713/1047986405.html

https://ukraina.ru/20230712/1047978409.html

https://ukraina.ru/20230712/1047965270.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники