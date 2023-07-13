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Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров

Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров - 13.07.2023 Украина.ру

Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 13 июля в Джакарте обсудили усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство

2023-07-13T12:19

2023-07-13T12:19

2023-07-13T12:19

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"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится на сайте.Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы".Также Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".

https://ukraina.ru/20230622/1047456145.html

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новости, кнр (китай), россия (рф), зарубежье, сергей лавров, украина