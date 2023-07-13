Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 13 июля в Джакарте обсудили усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство
"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится на сайте.
Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы".
"Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - указали в МИД РФ.
Также Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".
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