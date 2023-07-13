Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047992049.html
Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров
Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров - 13.07.2023 Украина.ру
Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 13 июля в Джакарте обсудили усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство
2023-07-13T12:19
2023-07-13T12:19
новости
кнр (китай)
россия (рф)
зарубежье
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047992360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e67af298dc6dcab9af6051e586c65b79.jpg
"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится на сайте.Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы".Также Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".
https://ukraina.ru/20230622/1047456145.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047992360_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a9488bd08b816bbb2f889e5f6f05c280.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кнр (китай), россия (рф), зарубежье, сергей лавров, украина
Новости, КНР (Китай), Россия (РФ), Зарубежье, Сергей Лавров, Украина

Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров

12:19 13.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Индонезию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Индонезию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 13 июля в Джакарте обсудили усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство
"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится на сайте.
Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы".
"Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - указали в МИД РФ.
Также Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 13:05
Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтахВслед за спадом интереса к безрезультативному визиту в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, последовало заявление президента Джо Байдена о "диктаторе Си", что можно расценивать не только как провал вашингтонской дипломатии, но и постепенный крах англосаксонской гегемонии
 
НовостиКНР (Китай)Россия (РФ)ЗарубежьеСергей ЛавровУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну
13:56Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками
13:52"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов
13:30Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро
13:24Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье
13:22ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
13:22Дмитрий Выдрин о феномене украинской власти и тайных пружинах "зерновой сделки"
13:15Всеукраинский совет церквей призвал Раду отклонить закон о каннабисе
13:08Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
13:00Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июля
12:40Василий "Ариец" Гречишкин о минной войне, провале наступления ВСУ и угрозе кассетных боеприпасов
12:31Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
12:30"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО
12:19Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров
11:59МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войны
11:58Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ
11:56Следователи проводят проверку по взрыву мопеда в центре Феодосии
11:54Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак
11:52Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
11:40На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ
Лента новостейМолния