"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО - 13.07.2023 Украина.ру
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"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО
"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО - 13.07.2023 Украина.ру
"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО
Американские истребители F-16 передадут Украине только в следующем году, а без самолётов и артиллерии российскую оборону не прорвать, заявил бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий, сообщило Польское агентство печати (PAP)
2023-07-13T12:30
2023-07-13T12:30
новости
зарубежье
польша
генерал
украина
нато
f-16
вильнюс
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У Украины наблюдается нехватка западного вооружения. Поставки истребителей F-16 задерживают до следующего года, "то есть война в этом году не закончится", заявил бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий. 12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО.Генерал Коморницкий, когда его спросили об оценке саммита в Вильнюсе, сказал, что у него "смешанные чувства".Коморницкий обвинил страны Запада в задержке поставок вооружения на Украину, в том числе самолётов большой дальности.Коморницкий напрямую связал успехи Украины на поле боя с поставками западного вооружения. Он считает, что без самолётов и артиллерии Украина не сможет достичь военных успехов.Помимо этого, польского генерала возмутил тот факт, что на саммите не упомянули о погибших украинских военнослужащих, "не почтили минутой молчания". "На саммите было слишком много улыбок и мало раздумий", резюмировал Коморницкий.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны.Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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новости, зарубежье, польша, генерал, украина, нато, f-16, вильнюс
Новости, Зарубежье, Польша, генерал, Украина, НАТО, F-16, Вильнюс

"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО

12:30 13.07.2023
 
© PR24
© PR24
Читать в
Американские истребители F-16 передадут Украине только в следующем году, а без самолётов и артиллерии российскую оборону не прорвать, заявил бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий, сообщило Польское агентство печати (PAP)
У Украины наблюдается нехватка западного вооружения. Поставки истребителей F-16 задерживают до следующего года, "то есть война в этом году не закончится", заявил бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий.
12 июля завершился саммит НАТО в Вильнюсе, по итогам которого было подписано коммюнике. В нём члены Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО.
Генерал Коморницкий, когда его спросили об оценке саммита в Вильнюсе, сказал, что у него "смешанные чувства".
Коморницкий обвинил страны Запада в задержке поставок вооружения на Украину, в том числе самолётов большой дальности.

"Польша - лидер, потому что она отдала практически всё, что у нее было, даже свою рубашку. Сегодня над Украиной находятся наши самолеты и словацкие, а где находятся "Эфы" (американские истребители F-16. - Ред.)? Они будут только в следующем году, то есть война в этом году не закончится", - сказал Коморницкий.

Коморницкий напрямую связал успехи Украины на поле боя с поставками западного вооружения. Он считает, что без самолётов и артиллерии Украина не сможет достичь военных успехов.
Помимо этого, польского генерала возмутил тот факт, что на саммите не упомянули о погибших украинских военнослужащих, "не почтили минутой молчания". "На саммите было слишком много улыбок и мало раздумий", резюмировал Коморницкий.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны.
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