https://ukraina.ru/20230713/1047990705.html

МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войны

МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войны - 13.07.2023 Украина.ру

МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войны

Саммит НАТО в Вильнюсе стал свидетельством того, что Североатлантический альянс вернулся к схемам холодной войны. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России

2023-07-13T11:59

2023-07-13T11:59

2023-07-13T11:59

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Итоги саммита в Вильнюсе показали, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, говорится в сообщении. Это происходит ради защиты "одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии, заявили в МИД России.Руководимый Соединенными Штатами "коллективный Запад" не готов мириться с формированием многополярного мира, считают российские дипломаты.В министерстве отметили, что Североатлантический альянс последовательно понижает порог применения силы, укрепляя в военном планировании "ядерный компонент".Ради достижения собственного превосходства, на Западе раскручивают "спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности". НАТО продолжает провокационную политику расширения, и в центре этих устремлений – дальнейшая "натоизация" Украины, указали в ведомстве.В МИД РФ подчеркнули, что США и их союзники, мечтая о нанесении стратегического поражения России, "увеличивают военное присутствие вблизи российских границ, разворачивают там ударные системы вооружений и постоянно проводят учения с акцентом на отработку наступательных действий".12 июля президент США Джо Байден заявил в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, что члены НАТО обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.Накануне страны НАТО опубликовали коммюнике, в котором назвали Российскую Федерацию основной угрозой альянсу в Евроатлантическом регионе.

https://ukraina.ru/20230713/1047984698.html

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новости, мид рф, холодная война, "холодная война", нато, саммит, зарубежье