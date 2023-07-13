Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак - 13.07.2023 Украина.ру
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Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак
Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак - 13.07.2023 Украина.ру
Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак
Первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак 13 июля в своем телеграм-канале раскритиковал депутата-однопартийца Андрея Гурулева за публикацию обращения командующего 58-й армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным "Спартак"
2023-07-13T11:54
2023-07-13T11:54
генерал
армия
новости
депутат
шоу
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Глава рабочей группы по спецоперации заявил, что генерал размещал свой аудиокомментарий об отстранении в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии и это обращение не предполагало публичности.Он подчеркнул, что совесть Попова чиста."Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики",— отметил Турчак.Накануне вечером Гурулев опубликовал голосовое сообщение Попова в своем телеграм-канале. В нем генерал рассказал, что доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению". В частности он заявил о больших потерях, отсутствии контрбатарейной борьбы и отсутствии ротации частей на фронте. За это, по словам генерала, "старшие начальники за один световой день" составили приказ о его отстранении от службы от имени главы Минобороны Сергея Шойгу.Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении Попова одним из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".В министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
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генерал, армия, новости, депутат, шоу
генерал, армия, Новости, депутат, шоу

Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак

11:54 13.07.2023
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак 13 июля в своем телеграм-канале раскритиковал депутата-однопартийца Андрея Гурулева за публикацию обращения командующего 58-й армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным "Спартак"
Глава рабочей группы по спецоперации заявил, что генерал размещал свой аудиокомментарий об отстранении в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии и это обращение не предполагало публичности.
"То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии",— написал Турчак.
Он подчеркнул, что совесть Попова чиста.
"Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики",— отметил Турчак.
Накануне вечером Гурулев опубликовал голосовое сообщение Попова в своем телеграм-канале. В нем генерал рассказал, что доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии "по боевой работе, по обеспечению". В частности он заявил о больших потерях, отсутствии контрбатарейной борьбы и отсутствии ротации частей на фронте.
За это, по словам генерала, "старшие начальники за один световой день" составили приказ о его отстранении от службы от имени главы Минобороны Сергея Шойгу.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении Попова одним из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".
В министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
10:06
Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армиейКомандующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев
 
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