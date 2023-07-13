https://ukraina.ru/20230713/1047989083.html

В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену

В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену - 13.07.2023 Украина.ру

В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену

Трансгендера из Орловской области, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину", задержали за госизмену. ЛГБТ-активист и волонтер "ОВД-Инфо"* перевел деньги на помощь ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2023-07-13T10:30

2023-07-13T10:30

2023-07-13T10:30

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В Орловской области задержали "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину" за финансовую помощь ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".*СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ukraina.ru/20230710/1047925137.html

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новости, россия (рф), всу, фсб, госизмена