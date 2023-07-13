В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену
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Трансгендера из Орловской области, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину", задержали за госизмену. ЛГБТ-активист и волонтер "ОВД-Инфо"* перевел деньги на помощь ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
В Орловской области задержали "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину" за финансовую помощь ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", - сообщили в ЦОС.
По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".
*СМИ, выполняющее функции иноагента в России