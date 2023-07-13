В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047989083.html
В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену
В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену - 13.07.2023 Украина.ру
В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену
Трансгендера из Орловской области, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину", задержали за госизмену. ЛГБТ-активист и волонтер "ОВД-Инфо"* перевел деньги на помощь ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2023-07-13T10:30
2023-07-13T10:30
новости
россия (рф)
всу
фсб
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047989389_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_2073118407b396a9aa2b22a074b16920.jpg
В Орловской области задержали "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину" за финансовую помощь ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".*СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ukraina.ru/20230710/1047925137.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047989389_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_89e393812c836c261207d7f6192f96af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), всу, фсб, госизмена
Новости, Россия (РФ), ВСУ, ФСБ, госизмена

В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену

10:30 13.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Орловской области задержан ЛГБТ-активист за помощь ВСУ
В Орловской области задержан ЛГБТ-активист за помощь ВСУ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Трансгендера из Орловской области, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину", задержали за госизмену. ЛГБТ-активист и волонтер "ОВД-Инфо"* перевел деньги на помощь ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
В Орловской области задержали "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину" за финансовую помощь ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", - сообщили в ЦОС.
По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".
*СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Евгений Черняк - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 17:53
Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУГлаву холдинга Global Spirits (производит водку "Хортица") внесли в перечень террористов и экстремистов за финансирование ВСУ, сообщил Росфинмониторинг
 
НовостиРоссия (РФ)ВСУФСБгосизмена
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок
10:30В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену
10:22Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину
10:10"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
10:08Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине
10:07Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ
10:06Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией
10:04В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами
09:55От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет Польша
09:39Отставка командующего, тайны НАТО. Главное на Украине на утро 13 июля
09:38Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два пути
08:59Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском
08:43Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС
08:28МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
08:00Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство
07:57Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии
07:40ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо
07:24Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА
07:22Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
Лента новостейМолния