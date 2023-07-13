https://ukraina.ru/20230713/1047986405.html

Отставка командующего, тайны НАТО. Главное на Украине на утро 13 июля

Отставка командующего, тайны НАТО. Главное на Украине на утро 13 июля - 13.07.2023 Украина.ру

Отставка командующего, тайны НАТО. Главное на Украине на утро 13 июля

Генерал-майора Ивана Попова отстранили от командования 58-й армией. Президент Украины Владимир Зеленский нахамил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, потому что обладает объёмом знаний, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-07-13T09:39

2023-07-13T09:39

2023-07-13T10:25

хроники

эксклюзив

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Обращение Попова к своим подчинённым у себя в телеграм-канале опубликовал депутат Госдумы РФ от «Единой России», генерал-лейтенант и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулёв.«Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал Лямин, приступил к командованию армией. Я жду дальнейшую свою судьбу военную, её изменение, получение какого предложения по дальнейшему прохождению службы. Я с самого начала был с вами честен, был откровенен; я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии — от солдата и до маршала, в нашем случае до начальника штаба армии генерал-майора Медведева потому, что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко. Не делал никаких различий и был всегда честен с первого дня прибытия в армию, поэтому честно вам говорю: возникла ситуация тяжёлая с высшим начальством, когда нужно было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами», — заявил в своём обращении теперь уже бывший командующий 58-й армии.По его словам, он не имел права врать, поэтому во имя живых и погибших бойцов Попов не стал скрывать существующие проблемы по боевой работе и по обеспечению.«Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших братьев от артиллерии противника. Также поднял ряд других проблем, поднял на самом высоком уровне. Высказал откровенно, жёстко», — отметил Попов.В связи с этим, заявил он, его и отправили в отставку «стремительно, в один световой день».Попов заявил, что остаётся на связи «для всех солдат, сержантов, прапорщиков армии, для всех абсолютно», призвав обращаться к нему по всем проблемам и пообещав сделать всё, чтобы военнослужащим легче воевалось и в живых осталось как можно больше бойцов.«Продолжаем выполнять боевую задачу. Главное — это во имя тех, кто уже больше никогда не вернётся с полей сражений. Во имя их памяти, во имя пролитой крови солдатской и офицерской на Запорожье мы обязаны с вами разгромить противника, отразить его наступление, создать условия для последующих действий и тем самым почтить память наших павших товарищей. Всегда с вами, всегда на связи, ваш "Спартак". Мои гладиаторы, честь имею. Крепко жму руку. Всем привет», — завершил своё обращение Попов.Депутат Госдумы Гурулёв объяснил, почему бывший командующий обращается к своим подчинённым «гладиаторы».«Позывной командарма "Спартак". Соответственно, и обращение к подчинённым "гладиаторы"», — отметил Гурулёв.Военкор, член Совета по правам человека при президенте России Александр Коц прокомментировал заявление Попова.«Генерал-майора Ивана Попова вывели в распоряжение, по его словам, за жесткую позицию по недостаткам в оснащении вверенной ему армии средствами контрбатарейной борьбы и станциями артиллерийской разведки. Что сказывается на тяжелых потерях. Не секрет, что это болевая точка не только легендарной 58-й. У противника контрбатарейка поставлена куда лучше за счет американских станций ANT-PQ. А это, в свою очередь, накладывает отпечаток на возможности нашей артиллерии, которая без преувеличения работает в тяжелейших условиях», — отметил он.По словам Коца, он не знает всей подоплёки ситуации вокруг Попова. От подчинённых командарма военкор слышал о нём только положительные отзывыв.«Может быть, его вывели в распоряжение в контексте слов президента: "Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации". Если нет, то стоит задуматься о системе поощрения за соответствующие действительности доклады. И о наказании за обратное», — заявил Коц.Он также отметил, что сейчас можно показать контрбатарейную работу 58-й армии, «но проблему, если она действительно острая (как недавно с лодками), это не решит».Его коллега, военкор Евгений Поддубный отметил, что Попова могли на самом деле отозвать на повышение.«По поводу активного обсуждения в телеграме кадровых решений в ВС РФ. Слава богу в нашей армии командные должности не выборные. Ну не только в нашей. Назначение или ссылка в распоряжение, пересмотр решений на уровне командующих не происходят из-за общественного обсуждения, прений сторон в интернете и на кухнях, публичных обращений. Более того, "в распоряжении" часто состояние временное, и талантливые люди довольно часто после этого возвращаются командовать объединениями или занимаются другими важными задачами в зоне СВО. В армии нет демократии. И попытки организовать общественное давление в процессе кадровых назначений командиров бригад, дивизий, командующих армий и округов — это практика вредная. Независимо от персоналий», — подчеркнул он.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, поддержав Поддубного, отметил, что происходящее всё же стоило бы объяснить обществу.Волонтёр, одесский подпольщик Владимир Грубник рассказал, что Попов пытался решить в том числе и задачи снабжения армии.«Выскажу свое мнение из нескольких месяцев общения. Человек пытался решить задачи снабжения, в том числе и лично взаимодействуя с волонтёрами. Не имитировал, не делал вид, не вещал высокомерно свысока, а пытался решить всерьёз. Всерьёз. По-настоящему. Не знаю, как для кого, а для меня это показатель. Показатель человека выходящего за рамки для решения проблем. А решать проблемы невозможно без их признания. Без их чёткого очерчивания. Без постановки правильных диагнозов», — отметил Грубник.Пока официальной информации от Минобороны РФ .Хамство ЗеленскогоОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала хамское заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.«Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объёмом знаний, которые у него есть. И исходя из этого, он требует все больше и больше», — заявила Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».По его словам, ответ Зеленского Уоллесу означает, что вся военная кампания и всё, что происходит на территории Украины в отношении России и направлено против России, «происходит не просто при хороших отношениях Киева и Лондона и не просто при непосредственном участии англосаксов, а непосредственно при их глобальном кураторстве».«Они много лет раскручивали этот проект под названием "Украина и киевский режим" и теперь они перешли к боевым действиям. Он не может позволить, Зеленский, пока так себе говорить», — отметила дипломат.Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь и что Запад — не онлайн-площадка Amazon, где можно заказывать всё что угодно. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.«Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — заявил президент Украины на брифинге во время саммита НАТО.Позже некоторые СМИ сообщили, что Зеленского западные лидеры непублично призвали к порядку.«Издание Bloomberg пишет, что за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали Зеленскому четкое послание, призвав его "остыть" после его критики в адрес Альянса. По нашим данным, одним из тех, кто Зеленскому "вправлял мозги", был премьер-министр Британии Сунак», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Тем временем НАТО продолжает поддерживать Украину, направляя ей новые вооружения.

https://ukraina.ru/20230712/1047978409.html

https://ukraina.ru/20230712/1047965270.html

https://ukraina.ru/20230712/1047957404.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив