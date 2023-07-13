https://ukraina.ru/20230713/1047986070.html
В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами
В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами - 13.07.2023 Украина.ру
В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами
Глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогер Александр Талипов 12 июля в своем телеграм-канале сообщил о мощном взрыве возле своего дома
2023-07-13T10:04
2023-07-13T10:04
2023-07-13T10:04
покушение
взрыв
новости
общественники
феодосия
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"Ровно в 19.00 произошел сильнейший взрыв. Дом ходил ходуном. Повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. На улице взорвался мопед. Сила взрыва колоссальная, вряд ли это техническая неисправность", - написал Талипов.Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов.Общественник добавил, что две женщины получили осколочные ранения, "чудом обошлось без жертв".По его словам, по одной из версии это было покушение на него."Я спокоен, никакими мопедами нас не запугать, мы на своей земле, наше дело правое, Победа будет Zа нами!", - подытожил Талипов.
https://ukraina.ru/20230703/1047763677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
покушение, взрыв, новости, общественники, феодосия
В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами
Глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогер Александр Талипов 12 июля в своем телеграм-канале сообщил о мощном взрыве возле своего дома
"Ровно в 19.00 произошел сильнейший взрыв. Дом ходил ходуном. Повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. На улице взорвался мопед. Сила взрыва колоссальная, вряд ли это техническая неисправность", - написал Талипов.
Он опубликовал кадры с места события. На них видно, что запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров.
Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов.
Общественник добавил, что две женщины получили осколочные ранения, "чудом обошлось без жертв".
По его словам, по одной из версии это было покушение на него.
"Я спокоен, никакими мопедами нас не запугать, мы на своей земле, наше дело правое, Победа будет Zа нами!", - подытожил Талипов.