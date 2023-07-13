Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине - 13.07.2023 Украина.ру
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Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине - 13.07.2023 Украина.ру
Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев 13 июля в своем телеграм-канале с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право
2023-07-13T07:22
2023-07-13T07:23
косачев
гарантии безопасности
новости
украина
международное право
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Он подчеркнул, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы.По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями"
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косачев, гарантии безопасности, новости, украина, международное право
Косачев, гарантии безопасности, Новости, Украина, международное право

Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине

07:22 13.07.2023 (обновлено: 07:23 13.07.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева
Пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев 13 июля в своем телеграм-канале с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право
Он подчеркнул, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы.

"Но объективности ради можно даже похвалить страны G7. В тексте сегодняшней декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку?", - написал Косачев.

По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается.
В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями"
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