https://ukraina.ru/20230713/1047984088.html

Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине

Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине - 13.07.2023 Украина.ру

Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев 13 июля в своем телеграм-канале с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право

2023-07-13T07:22

2023-07-13T07:22

2023-07-13T07:23

косачев

гарантии безопасности

новости

украина

международное право

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Он подчеркнул, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы.По его словам, Украина не получила никаких гарантий, вопрос о них "подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он отметил, что в "гарантиях" также содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями"

https://ukraina.ru/20230712/1047978409.html

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косачев, гарантии безопасности, новости, украина, международное право