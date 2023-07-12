https://ukraina.ru/20230712/1047978409.html

Гарантий безопасности нет, но Зеленскому саммит понравился. Итоги 12 июля

Гарантий безопасности нет, но Зеленскому саммит понравился. Итоги 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру

Гарантий безопасности нет, но Зеленскому саммит понравился. Итоги 12 июля

Столтенберг: оружие для Украины важнее членства в НАТО; Зеленский: результаты саммита неочевидные, но хорошие; Сейм Польши снова поднял вопрос Волынской резни

2023-07-12T18:28

2023-07-12T18:28

2023-07-12T18:28

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

саммит

нато

польша

джо байден

украина

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Гарантии безопасности и обещания УкраинеВо второй день саммита НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь Альняса Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию, на которой Столтенберг озвучил основные решения, касательно Украины:— НАТО не собирается вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе;— Приглашение вступить в НАТО будет направлено Украине, когда лидеры Альянса решат, что все условия созрели;— НАТО, ЕС и азиатские партнеры будут тесно работать вместе против России и Китая;— Приоритет НАТО — поставлять Киеву "продвинутое оружие", а также запчасти и огромное количество боеприпасов. Оружие для Украины – приоритет, важнее, чем членство в НАТО.— "Решения по членству Украины в НАТО не могут быть приняты без предварительного окончания конфликта, все это понимают", - прозвучал его основной вывод.Зеленский в очередной раз призвал союзников объяснить, какие именно условия должна выполнить Украина для вступления в НАТО, но никаких новых ответов не получил: накануне журналисты трижды задавали Столтенбергу этот же вопрос, но он пространно рассказал о коррупции и демократических ценностях.В свою очередь страны G7 приняли совместную декларацию с гарантиями безопасности для Украины, о чем сперва сообщил премьер-министр Японии Кисида Фумио, а затем текст документа появился в СМИ и на сайте Офиса президента Украины.Среди гарантий, обещанных Украине странами "Большой семерки": заморозка российский активов, новые поставки вооружения (в первую очередь – ПВО, боевая авиация, артиллерия, дальнобойное вооружение), усиление подготовки украинских военных."Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было бы приглашение [Украины в НАТО], они были бы идеальными", –резюмировал Зеленский, а глава Офиса президента Андрей Ермак назвал саммит в Вильнюсе "непростым, но успешным".Зеленский также сообщил, что переговорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем о возможности запустить переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году. Несколькими часами ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал "большие подарки" для Украины, особенно "касающиеся Евросоюза"."Страны Большой Семерки согласовали совместную декларацию по Украине. Её главный смысл –мы будем воевать с Россией руками многострадального народа Украины до полной победы над Россией или до последнего украинца.Мы за ценой, которую должна будет заплатить Украина, не постоим. А мы будем финансировать только войну на Украине. Мирные граждане не получат от нас ничего", - написал в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.Сейм Польши принял постановление о жертвах Волынской резниЗаседание парламента состоялось в день 80-й годовщиной трагедии на Волыни, когда украинские националисты зверски убили десятки тысяч мирных жителей.В голосовании приняли участие 440 депутатов, которые единогласно проголосовали за принятие постановления."11 июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье - кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов* (ОУН*), призванного привести к уничтожению поляков в юго-восточных краях, частях Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", - сказано в резолюции Сейма.Как отмечается, "в этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии* (УПА*), неоднократно поддерживаемые украинским мирным населением, атаковали 99 населенных пунктов на территории бывшего Волынского воеводства поляков и убили значительную часть их жителей".Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек призвал Украину прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне.Кроме того, депутат Сейма от правящей партии PiS Анна Домбровская-Банашек заявила, что:За призыва к украинским властям отречься от символики националистов, совершивших Волынскую резню проголосовали 440 депутатов Сейма – единогласно.В ходе дебатов перед голосованием прозвучали разные мнения, но, в целом, депутаты сошлись на одной позиции. В частности, депутат Паулина Матисяк резюмировала, что с Волынской резни прошло 80 лет, "сегодня поляки и украинцы живут бок о бок в мире, сотрудничают и создают семьи", но "о преступлении на Волыни нельзя легко забыть".С приближением 80-й годовщины "кровавого воскресенья" ситуация в Польше была неоднозначной. С одной стороны, националистические силы, в первую очередь представленная в Сейме (парламенте) партия "Конфедерация", требовали масштабных государственных мероприятий по почтению памяти погибших соплеменников. Об этом в материале для издания Украина.ру написал журналист Олег Хавич.Однако в то же самое время заместитель директора Центра Мерошевского (структура МИД Польши) Лукаш Адамский опубликовал программную статью с де-факто оправданием украинской позиции относительно событий на Волыни, заметил он."Для понимания: это, как если бы евреи дискутировали с Розенбергом и Эйхманом о Холокосте.Потому неудивительно, что даже провластные польские СМИ весьма критично оценили попытки официальной Варшавы продемонстрировать "жёсткую позицию" по отношению к Киеву в вопросе "Волынской резни"", - объяснил журналист.Одновременно с этим польский президент Анджей Дуда допустил переброску 100 тысяч солдат НАТО в Польшу "при необходимости", план, по его словам, обсуждается.В качестве угрозы рассматривают так называемые "Брестские ворота" - участок земли шириной в 80 километров по обе стороны польско-белорусской границы в районе Бреста.Более того, Дуда взял на себя смелость пригрозить России "ответным ядерным ударом" от лица НАТО.Плохие новости для Зеленского"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — такой шуткой началась встреча Джо Байдена и Зеленского во вторую половину дня в среду.Накануне встречи Зеленский в Twitter заявил, что на встрече будет обсуждаться "безопасность и всё, что ее усиливает. Будет содержательно".В сети также появилось видео, на котором Зеленский смеется в ответ на шутку Байдена, и многократно благодарит его и американский народ.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News всего несколькими часами ранее сообщал, что Байден обсудит с Зеленским перспективу поставок на Украину ракет большей дальности.Накануне о поставках таких ракет из Франции заявил президент страны Эммануэль Макрон, а в среду пакет военной помощи Украине расширила Великобритания.*Запрещенные в РФ организации

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, саммит, нато, польша, джо байден, украина