Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными - 12.07.2023 Украина.ру
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Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными
Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными - 12.07.2023 Украина.ру
Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными
G7 объявила о создании международной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки"
2023-07-12T18:09
2023-07-12T18:09
новости
нато
g7
декларация
украина
саммит
итоги
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Представители стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) подписали совместную декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности.Декларация предполагает развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными и передачу современного вооружения. В ответ Киев обязуется провести реформы для "повышения прозрачности политической системы".Союзники по НАТО выразили желание помочь Украине "построить мощную и эффективную систему обороны на суше, в воздухе и на море", чтобы обеспечивать стабильность и сдерживать "любые угрозы". В связи с этим планируются учения украинских военных, а также поддержка Украины в области киберзащиты. В декларации говорится о готовности G7 оставить заблокированными российские активы до тех пор, пока Россия "не заплатит за ущерб", якобы нанесенный Украине. Кроме того, "большой семёрки" продолжат оказывать санкционное давление на Россию, говорится в документе.Страны, подписавшие декларацию, продолжат оказание технической и финансовой помощи Украине для "неотложных потребностей". При этом каждая страна G7 должна провести переговоры с Украиной для решения "конкретных долгосрочных обязательств". К обеспечению гарантий безопасности могут присоединиться страны, не входящие в G7.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гарантии безопасности стран G7 заявил, что они должны не заменить членство Украины в Альянсе, а способствовать ее вступлению. По его словам, саммит в НАТО принес "нужный и важный успех Украине".
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новости, нато, g7, декларация, украина, саммит, итоги
Новости, НАТО, G7, декларация, Украина, саммит, итоги

Страны G7 обязались помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными

18:09 12.07.2023
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
G7 объявила о создании международной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки"
Представители стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) подписали совместную декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Декларация предполагает развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными и передачу современного вооружения. В ответ Киев обязуется провести реформы для "повышения прозрачности политической системы".
Союзники по НАТО выразили желание помочь Украине "построить мощную и эффективную систему обороны на суше, в воздухе и на море", чтобы обеспечивать стабильность и сдерживать "любые угрозы". В связи с этим планируются учения украинских военных, а также поддержка Украины в области киберзащиты.
В декларации говорится о готовности G7 оставить заблокированными российские активы до тех пор, пока Россия "не заплатит за ущерб", якобы нанесенный Украине. Кроме того, "большой семёрки" продолжат оказывать санкционное давление на Россию, говорится в документе.
Страны, подписавшие декларацию, продолжат оказание технической и финансовой помощи Украине для "неотложных потребностей". При этом каждая страна G7 должна провести переговоры с Украиной для решения "конкретных долгосрочных обязательств".
К обеспечению гарантий безопасности могут присоединиться страны, не входящие в G7.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гарантии безопасности стран G7 заявил, что они должны не заменить членство Украины в Альянсе, а способствовать ее вступлению. По его словам, саммит в НАТО принес "нужный и важный успех Украине".
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16:43
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