Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него" - 12.07.2023 Украина.ру
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Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"
Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него" - 12.07.2023 Украина.ру
Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Видеозапись вступительной речи Байдена распространили в соцсетях
2023-07-12T18:03
2023-07-12T18:03
новости
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
саммит
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали двухстороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Байден обратился к Зеленскому с неожиданным приветствием:Зеленский в ответ Байдену с улыбкой сказал: "Спасибо вам большое, господин президент".Накануне встречи Зеленский в Twitter заявил, что на встрече будет обсуждаться "безопасность и всё, что ее усиливает. Будет содержательно".
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новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, саммит
Новости, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, саммит

Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"

18:03 12.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Видеозапись вступительной речи Байдена распространили в соцсетях
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали двухстороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Байден обратился к Зеленскому с неожиданным приветствием:
"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", - заявил Байден.
Зеленский в ответ Байдену с улыбкой сказал: "Спасибо вам большое, господин президент".
Накануне встречи Зеленский в Twitter заявил, что на встрече будет обсуждаться "безопасность и всё, что ее усиливает. Будет содержательно".
Зеленский Байден
17:10
Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракетНа полях саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
 
НовостиУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОсаммит
 
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