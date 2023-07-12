Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Видеозапись вступительной речи Байдена распространили в соцсетях
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали двухстороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Байден обратился к Зеленскому с неожиданным приветствием:
"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", - заявил Байден.
Зеленский в ответ Байдену с улыбкой сказал: "Спасибо вам большое, господин президент".
Накануне встречи Зеленский в Twitter заявил, что на встрече будет обсуждаться "безопасность и всё, что ее усиливает. Будет содержательно".
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракетНа полях саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News