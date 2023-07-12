https://ukraina.ru/20230712/1047978114.html

Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"

Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него" - 12.07.2023 Украина.ру

Байден начал встречу с Зеленским с "плохих новостей для него"

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Видеозапись вступительной речи Байдена распространили в соцсетях

2023-07-12T18:03

2023-07-12T18:03

2023-07-12T18:03

новости

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

саммит

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали двухстороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Байден обратился к Зеленскому с неожиданным приветствием:Зеленский в ответ Байдену с улыбкой сказал: "Спасибо вам большое, господин президент".Накануне встречи Зеленский в Twitter заявил, что на встрече будет обсуждаться "безопасность и всё, что ее усиливает. Будет содержательно".

https://ukraina.ru/20230712/1047972597.html

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новости, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, саммит