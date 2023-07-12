https://ukraina.ru/20230712/1047977020.html

"Мы не Amazon". Бен Уоллес потратил 11 часов на дорогу в Киев, чтобы получить запрос на оружие

"Мы не Amazon". Бен Уоллес потратил 11 часов на дорогу в Киев, чтобы получить запрос на оружие - 12.07.2023 Украина.ру

"Мы не Amazon". Бен Уоллес потратил 11 часов на дорогу в Киев, чтобы получить запрос на оружие

Главу министерства обороны Британии Бена Уоллеса возмутило поведение украинских властей. После 11-часовой поездки в Киев Уоллесу сразу вручили список необходимого Украине оружия, сообщили журналисты The Guardian

2023-07-12T17:53

2023-07-12T17:53

2023-07-12T17:53

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владимир зеленский

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Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес возмущён поведением украинских властей. В 2022 году Уоллес потратил 11 часов на то, чтобы добраться до Украины, а по прибытии сразу получил список необходимого оружия. Об этом Уоллес заявил журналистам на брифинге.Британский министр обороны считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен благодарить коллективный Запад за военные поставки, и это то, что от него ждут."Здесь есть небольшое предостережение: нравится вам это или нет, люди хотят видеть благодарность", - сказал он.Украина должна выразить благодарность союзникам, несмотря на разочарование по поводу неясных перспектив будущего членства в НАТО, заявил Уоллес. Благодарность - залог долгосрочной общественной и политической поддержки Запада.В первый день саммита НАТО, 11 июля, Зеленский выразил недовольство текстом итоговой декларации, ведь там не оказалось чёткого графика или условий членства Украины.Зеленский настолько остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО, что попытался убедить союзников в НАТО переписать текст, прибегнув в "жесткой дипломатии", отметили журналисты британской газеты The Guardian.

https://ukraina.ru/20230712/1047967847.html

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новости, украина, великобритания, зарубежье, владимир зеленский, бен уоллес