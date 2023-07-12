https://ukraina.ru/20230712/1047976905.html
НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда
НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда - 12.07.2023 Украина.ру
НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда
В НАТО утверждают план по переброске в Польшу 100 тысячи солдат при необходимости. Об этом сообщил журналистам президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля
2023-07-12T17:41
2023-07-12T17:41
2023-07-12T17:41
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россия (рф)
дуда
оборона
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НАТО перебросит 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости, заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в НАТО утверждают такой план, причем в качестве угрозы рассматривают так называемые "Брестские ворота" - участок земли шириной в 80 километров по обе стороны польско-белорусской границы в районе Бреста. Белоруссию упоминали пять раз при обсуждении итогового коммюнике саммита НАТО, сказал Дуда. Особое внимание члены НАТО будут уделять району Брестских ворот. В качестве угрозы НАТОвцы рассматривают ядерное оружие, переданное Россией Белоруссии. "Если российское ядерное оружие будет каким-то образом использовано против стран НАТО, страны НАТО ответят соответствующим образом", - сказал Дуда.
https://ukraina.ru/20230712/1047971625.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, нато, россия (рф), дуда, оборона
Новости, Польша, Украина, НАТО, Россия (РФ), Дуда, Оборона
НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда
В НАТО утверждают план по переброске в Польшу 100 тысячи солдат при необходимости. Об этом сообщил журналистам президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля
НАТО перебросит 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости, заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в НАТО утверждают такой план, причем в качестве угрозы рассматривают так называемые "Брестские ворота" - участок земли шириной в 80 километров по обе стороны польско-белорусской границы в районе Бреста.
"Подсчитано, что в случае нападения на Брестские ворота можно было бы рассчитывать, что около 100 тысяч солдат Альянса направят на нашу территорию для обороны", - сказал Дуда. - "Это предположения, которые рассматриваются и утверждаются Североатлантическим альянсом в рамках оборонных планов".
Белоруссию упоминали пять раз при обсуждении итогового коммюнике саммита НАТО, сказал Дуда. Особое внимание члены НАТО будут уделять району Брестских ворот. В качестве угрозы НАТОвцы рассматривают ядерное оружие, переданное Россией Белоруссии.
"Если российское ядерное оружие будет каким-то образом использовано против стран НАТО, страны НАТО ответят соответствующим образом", - сказал Дуда.