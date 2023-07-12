https://ukraina.ru/20230712/1047976905.html

НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда

НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда - 12.07.2023 Украина.ру

НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, план утверждается - Дуда

В НАТО утверждают план по переброске в Польшу 100 тысячи солдат при необходимости. Об этом сообщил журналистам президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля

2023-07-12T17:41

2023-07-12T17:41

2023-07-12T17:41

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НАТО перебросит 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости, заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в НАТО утверждают такой план, причем в качестве угрозы рассматривают так называемые "Брестские ворота" - участок земли шириной в 80 километров по обе стороны польско-белорусской границы в районе Бреста. Белоруссию упоминали пять раз при обсуждении итогового коммюнике саммита НАТО, сказал Дуда. Особое внимание члены НАТО будут уделять району Брестских ворот. В качестве угрозы НАТОвцы рассматривают ядерное оружие, переданное Россией Белоруссии. "Если российское ядерное оружие будет каким-то образом использовано против стран НАТО, страны НАТО ответят соответствующим образом", - сказал Дуда.

https://ukraina.ru/20230712/1047971625.html

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