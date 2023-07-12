https://ukraina.ru/20230712/1047976475.html

Ракеты SCALP нужны ВСУ для ударов по российским аэродромам - майор ВС Латвии

Ракеты SCALP нужны ВСУ для ударов по российским аэродромам - майор ВС Латвии - 12.07.2023 Украина.ру

Ракеты SCALP нужны ВСУ для ударов по российским аэродромам - майор ВС Латвии

Когда Украина получит крылатые ракеты SCALP, их могут использовать для ударов по российским аэродромам. Об этом рассказал в интервью каналу TV3 официальный представитель Вооруженных сил Латвии майор Янис Слайдинс

2023-07-12T17:51

2023-07-12T17:51

2023-07-12T17:51

новости

ракеты

аэродромы

латвия

эммануэль макрон

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безопасность

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Крылатые ракеты SCALP могут быть использованы ВСУ для ударов по российским аэродромам, сказал Слайдинс. Он добавил, что ракеты SCALP также представляют опасность для логистики ВС РФ в Крыму.Российская авиация является достаточно мощной, чтобы остановить атаку украинской армии, сказал Слайднис. Поэтому нельзя исключать, что одной из целей для ракет ВСУ будут именно российские аэродромы, сказал он.Ранее латвийский майор заявил, что после поставок западных стран у Украины появилась возможность нанести удар по стратегически важному объекту. Он отметил, что повреждение такого стратегически важного объекта как Крымский мост "серьезно скажется на России".В 2018 году в МГБ Луганской Народной Республики назвали имена иностранных инструкторов, которые готовили украинских диверсантов. В подготовке принимали участие военнослужащие из Норвегии, Латвии, Дании, Канады и Литвы. Группу возглавлял полковник Джоар Эйдхем из Норвегии, в нее также входил на тот момент капитан Янис Слайдинс. Тогда следователи устанавливали причастность инструкторов к совершению военных и иных преступлений против мирных жителей Донбасса.

https://ukraina.ru/20230712/1047972597.html

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новости, ракеты, аэродромы, латвия, эммануэль макрон, франция, безопасность, всу