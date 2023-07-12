"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру
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"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля
"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру
"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля
Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T17:51
2023-07-12T17:51
эксклюзив
украина
всу
танки
leopard-2 (танк)
германия
польша
оон
права человека
пытки
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Украинские "леопарды" до Польши не доберутсяИсточники немецкого издания Handelsblatt сообщили об отказе Германии от участия в проекте по строительству в Польше центра по ремонту танков Leopard, переданных ВСУ, который планировали открыть ещё в мае. Причиной срыва проекта стали "совершенно завышенные представления о ценообразовании" с польской стороны. О решении Берлина официально объявят в ближайшее время.Как уточнял ранее немецкий журнал Der Spiegel, Варшава выставила заоблачные цены: более €100 000 за первичный осмотр техники при том, что в Германии он стоит около €12 000. Кроме того, Берлин считает действия польского правительства, развернувшего целую кампанию против Германии, политически мотивированными."Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве", - сообщил представитель Министерства обороны ФРГ на полях саммит НАТО в Вильнюсе.Соблюдение прав человека? Нет, даже близко нетВерховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал на 53-й сессии Совета ООН по правам человека о произволе, творящемся на Украине."Мы задокументировали 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом, а многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения. Мы также обнаружили, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами", - сказал он.В докладе, представленном Тюрком, говорится, что 43 человека (34 мужчины и 9 женщин), задержанные в связи с конфликтом на Украине, рассказали представителям Управления верховного комиссара ООН по правам человека о пытках и жестоком обращении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих или охранников, 40 человек сообщили, что такие меры применялись к ним во время допросов, в основном сразу после ареста. По их словам, таким образом из них пытались выбить признательные показания, принудить к сотрудничеству либо с целью наказания, унижения, запугивания, вымогательства денег и имущества."Методы включали избиение, поражение электрическим током с применением электрошокера, сексуальное насилие, в том числе удары по половым и репродуктивным органам, принуждение к обнажению, угрозы искалечить половые органы и угрозы изнасилования в отношении задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрелом в конечности из заряженного оружия, угрозы быть доставленными на передовую линию фронта и брошенными там", - приводятся подробности в документе.Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало значительный рост нарушений права на свободу и личную неприкосновенность со стороны украинских силовиков после начала СВО.К тому же людей держали под стражей в неофициальных местах содержания, хотя это запрещено. В частности, с февраля по крайней мере до ноября 2022 года до 70 человек находились спортзале и подвале центрального здания СБУ в Киеве. Задержанные спали на матрасах на полу, они имели доступ к санитарным узлам трижды в день, кормили их 1 или 2 раза в день и давали небольшое количество воды, несколько людей рассказали, что им завязывали глаза на срок до месяца, говорится в докладе.
https://ukraina.ru/20230613/1047167248.html
https://ukraina.ru/20221005/1039387406.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, всу, танки, leopard-2 (танк), германия, польша, оон, права человека, пытки, сбу, зарубежье
Эксклюзив, Украина, ВСУ, танки, Leopard-2 (танк), Германия, Польша, ООН, права человека, пытки, СБУ, Зарубежье

"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля

17:51 12.07.2023
 
© AFP2023 / FABRICE COFFRINI
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AFP2023 / FABRICE COFFRINI
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские "леопарды" до Польши не доберутся
Источники немецкого издания Handelsblatt сообщили об отказе Германии от участия в проекте по строительству в Польше центра по ремонту танков Leopard, переданных ВСУ, который планировали открыть ещё в мае.
Причиной срыва проекта стали "совершенно завышенные представления о ценообразовании" с польской стороны. О решении Берлина официально объявят в ближайшее время.
Как уточнял ранее немецкий журнал Der Spiegel, Варшава выставила заоблачные цены: более €100 000 за первичный осмотр техники при том, что в Германии он стоит около €12 000.
Кроме того, Берлин считает действия польского правительства, развернувшего целую кампанию против Германии, политически мотивированными.
"Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве", - сообщил представитель Министерства обороны ФРГ на полях саммит НАТО в Вильнюсе.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:51
Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2Германия не сможет предоставить Киеву новые танки взамен выведенных из строя Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt 13 июня
Соблюдение прав человека? Нет, даже близко нет
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал на 53-й сессии Совета ООН по правам человека о произволе, творящемся на Украине.
"Мы задокументировали 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом, а многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения.
Мы также обнаружили, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами", - сказал он.
В докладе, представленном Тюрком, говорится, что 43 человека (34 мужчины и 9 женщин), задержанные в связи с конфликтом на Украине, рассказали представителям Управления верховного комиссара ООН по правам человека о пытках и жестоком обращении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих или охранников, 40 человек сообщили, что такие меры применялись к ним во время допросов, в основном сразу после ареста.
По их словам, таким образом из них пытались выбить признательные показания, принудить к сотрудничеству либо с целью наказания, унижения, запугивания, вымогательства денег и имущества.
"Методы включали избиение, поражение электрическим током с применением электрошокера, сексуальное насилие, в том числе удары по половым и репродуктивным органам, принуждение к обнажению, угрозы искалечить половые органы и угрозы изнасилования в отношении задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрелом в конечности из заряженного оружия, угрозы быть доставленными на передовую линию фронта и брошенными там", - приводятся подробности в документе.
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало значительный рост нарушений права на свободу и личную неприкосновенность со стороны украинских силовиков после начала СВО.
К тому же людей держали под стражей в неофициальных местах содержания, хотя это запрещено.
В частности, с февраля по крайней мере до ноября 2022 года до 70 человек находились спортзале и подвале центрального здания СБУ в Киеве. Задержанные спали на матрасах на полу, они имели доступ к санитарным узлам трижды в день, кормили их 1 или 2 раза в день и давали небольшое количество воды, несколько людей рассказали, что им завязывали глаза на срок до месяца, говорится в докладе.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУтанкиLeopard-2 (танк)ГерманияПольшаООНправа человекапыткиСБУЗарубежье
 
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