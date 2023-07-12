https://ukraina.ru/20230712/1047975996.html
"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля
"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру
"Месяц с завязанными глазами на полу здания СБУ": что говорили об Украине в мире 12 июля
Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T17:51
2023-07-12T17:51
2023-07-12T17:51
эксклюзив
украина
всу
танки
leopard-2 (танк)
германия
польша
оон
права человека
пытки
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Украинские "леопарды" до Польши не доберутсяИсточники немецкого издания Handelsblatt сообщили об отказе Германии от участия в проекте по строительству в Польше центра по ремонту танков Leopard, переданных ВСУ, который планировали открыть ещё в мае. Причиной срыва проекта стали "совершенно завышенные представления о ценообразовании" с польской стороны. О решении Берлина официально объявят в ближайшее время.Как уточнял ранее немецкий журнал Der Spiegel, Варшава выставила заоблачные цены: более €100 000 за первичный осмотр техники при том, что в Германии он стоит около €12 000. Кроме того, Берлин считает действия польского правительства, развернувшего целую кампанию против Германии, политически мотивированными."Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве", - сообщил представитель Министерства обороны ФРГ на полях саммит НАТО в Вильнюсе.Соблюдение прав человека? Нет, даже близко нетВерховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал на 53-й сессии Совета ООН по правам человека о произволе, творящемся на Украине."Мы задокументировали 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом, а многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения. Мы также обнаружили, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами", - сказал он.В докладе, представленном Тюрком, говорится, что 43 человека (34 мужчины и 9 женщин), задержанные в связи с конфликтом на Украине, рассказали представителям Управления верховного комиссара ООН по правам человека о пытках и жестоком обращении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих или охранников, 40 человек сообщили, что такие меры применялись к ним во время допросов, в основном сразу после ареста. По их словам, таким образом из них пытались выбить признательные показания, принудить к сотрудничеству либо с целью наказания, унижения, запугивания, вымогательства денег и имущества."Методы включали избиение, поражение электрическим током с применением электрошокера, сексуальное насилие, в том числе удары по половым и репродуктивным органам, принуждение к обнажению, угрозы искалечить половые органы и угрозы изнасилования в отношении задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрелом в конечности из заряженного оружия, угрозы быть доставленными на передовую линию фронта и брошенными там", - приводятся подробности в документе.Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало значительный рост нарушений права на свободу и личную неприкосновенность со стороны украинских силовиков после начала СВО.К тому же людей держали под стражей в неофициальных местах содержания, хотя это запрещено. В частности, с февраля по крайней мере до ноября 2022 года до 70 человек находились спортзале и подвале центрального здания СБУ в Киеве. Задержанные спали на матрасах на полу, они имели доступ к санитарным узлам трижды в день, кормили их 1 или 2 раза в день и давали небольшое количество воды, несколько людей рассказали, что им завязывали глаза на срок до месяца, говорится в докладе.
https://ukraina.ru/20230613/1047167248.html
https://ukraina.ru/20221005/1039387406.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, всу, танки, leopard-2 (танк), германия, польша, оон, права человека, пытки, сбу, зарубежье
Украинские "леопарды" до Польши не доберутся
Источники немецкого издания Handelsblatt сообщили об отказе Германии от участия в проекте по строительству в Польше центра по ремонту танков Leopard, переданных ВСУ, который планировали открыть ещё в мае.
Причиной срыва проекта стали "совершенно завышенные представления о ценообразовании" с польской стороны. О решении Берлина официально объявят в ближайшее время.
Как уточнял ранее немецкий журнал Der Spiegel, Варшава выставила заоблачные цены: более €100 000 за первичный осмотр техники при том, что в Германии он стоит около €12 000.
Кроме того, Берлин считает действия польского правительства, развернувшего целую кампанию против Германии, политически мотивированными.
"Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве", - сообщил представитель Министерства обороны ФРГ на полях саммит НАТО в Вильнюсе.
Соблюдение прав человека? Нет, даже близко нет
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал на 53-й сессии Совета ООН по правам человека о произволе, творящемся на Украине.
"Мы задокументировали 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом, а многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения.
Мы также обнаружили, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами", - сказал он.
В докладе, представленном Тюрком, говорится, что 43 человека (34 мужчины и 9 женщин), задержанные в связи с конфликтом на Украине, рассказали представителям Управления верховного комиссара ООН по правам человека о пытках и жестоком обращении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих или охранников, 40 человек сообщили, что такие меры применялись к ним во время допросов, в основном сразу после ареста.
По их словам, таким образом из них пытались выбить признательные показания, принудить к сотрудничеству либо с целью наказания, унижения, запугивания, вымогательства денег и имущества.
"Методы включали избиение, поражение электрическим током с применением электрошокера, сексуальное насилие, в том числе удары по половым и репродуктивным органам, принуждение к обнажению, угрозы искалечить половые органы и угрозы изнасилования в отношении задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрелом в конечности из заряженного оружия, угрозы быть доставленными на передовую линию фронта и брошенными там", - приводятся подробности в документе.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало значительный рост нарушений права на свободу и личную неприкосновенность со стороны украинских силовиков после начала СВО.
К тому же людей держали под стражей в неофициальных местах содержания, хотя это запрещено.
В частности, с февраля по крайней мере до ноября 2022 года до 70 человек находились спортзале и подвале центрального здания СБУ в Киеве. Задержанные спали на матрасах на полу, они имели доступ к санитарным узлам трижды в день, кормили их 1 или 2 раза в день и давали небольшое количество воды, несколько людей рассказали, что им завязывали глаза на срок до месяца, говорится в докладе.