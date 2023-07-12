Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны - 12.07.2023 Украина.ру
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Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны - 12.07.2023 Украина.ру
Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
2023-07-12T17:17
2023-07-12T17:17
новости
сша
президент сша
джо байден
украина
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саммит
джейк салливан
йенс столтенберг
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Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC NewsСалливан не уточнил, когда именно начнут обучать украинских лётчиков пилотированию этих истребителей.На саммите G7 в Хиросиме в мае Байден изложил Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу готовы предоставить Украине достаточный объём вооружения.Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, нато, саммит, джейк салливан, йенс столтенберг
Новости, США, президент США, Джо Байден, Украина, НАТО, саммит, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг

Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны

17:17 12.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
"Передавать F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым (США. — Прим. ред.) поставляют эти самолеты", - заявил Салливан.
Салливан не уточнил, когда именно начнут обучать украинских лётчиков пилотированию этих истребителей.
На саммите G7 в Хиросиме в мае Байден изложил Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу готовы предоставить Украине достаточный объём вооружения.
Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.
10:10
Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракетыВильнюсский саммит НАТО, как известно, был в первую очередь посвящен Украине и это объясняло тот повышенный интерес к мероприятию, который проявляли и мировые, и отечественные и украинские СМИ к самой теме и ее нюансам
 
НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайденУкраинаНАТОсаммитДжейк СалливанЙенс Столтенберг
 
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Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
16:24"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"
16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
15:55Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни
15:41Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
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