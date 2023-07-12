https://ukraina.ru/20230712/1047973839.html
Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны - 12.07.2023 Украина.ру
Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
2023-07-12T17:17
2023-07-12T17:17
2023-07-12T17:17
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Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC NewsСалливан не уточнил, когда именно начнут обучать украинских лётчиков пилотированию этих истребителей.На саммите G7 в Хиросиме в мае Байден изложил Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу готовы предоставить Украине достаточный объём вооружения.Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.
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Украина.ру
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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, нато, саммит, джейк салливан, йенс столтенберг
Новости, США, президент США, Джо Байден, Украина, НАТО, саммит, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг
Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News
"Передавать F-16, скорее всего, будут европейские страны, которым (США. — Прим. ред.) поставляют эти самолеты", - заявил Салливан.
Салливан не уточнил, когда именно начнут обучать украинских лётчиков пилотированию этих истребителей.
На саммите G7 в Хиросиме в мае Байден изложил Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу готовы предоставить Украине достаточный объём вооружения.
Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.