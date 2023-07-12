https://ukraina.ru/20230712/1047973839.html

Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны

Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны - 12.07.2023 Украина.ру

Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны

Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News

2023-07-12T17:17

2023-07-12T17:17

2023-07-12T17:17

новости

сша

президент сша

джо байден

украина

нато

саммит

джейк салливан

йенс столтенберг

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Американские истребители F-16 Украине, скорее всего, предоставят европейские страны, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC NewsСалливан не уточнил, когда именно начнут обучать украинских лётчиков пилотированию этих истребителей.На саммите G7 в Хиросиме в мае Байден изложил Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу готовы предоставить Украине достаточный объём вооружения.Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.

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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, нато, саммит, джейк салливан, йенс столтенберг